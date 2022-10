SRBIJA PRED EPIDEMIJOM MALIH BOGINJA: Dodatno opao obuhvat MMR vakcinom

Zvanični podoaci pokazuju da je prošle godine bilo planirano da se vakciniše 64.789 osoba, a da je vakcinu primilo tek 48.459 što je 74,8 odsto.

Obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubeole, i u toku prošle 2021. godine dodatno je opao, i bio je daleko ispod zadovoljavajućeg obuhvata, pokazuju podaci objavljeni u Statističkom goduišnjaju Zavoda za satstistiku Srbije. Kako se navodi, obuhvat MMR vakcinom prošle godine iznosio je tek 74,8 odsto, a podsetimo, da bi se epidemije izbegle neophodno da je bude vakcinisano bar 95 odsto. Profesor dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, podseća za Telegraf.rs da se Srbija sa epidemijom malih boginja suočila pre 4 godine kada je obuhvat vakcinisanih ovom vakcinom bio 80 odsto.

U 2021. godini, naime, nastavljen je negativan trend iz 2019. i 2020. godine. 2019. godine obuhvat je iznosio 88 odsto a 2020. godine je pao na 78,1 odsto. Gledajući te podatke znači da je u toku prošle godine pao za još 4 procenta.

Zvanični podoaci pokazuju da je prošle godine bilo planirano da se vakciniše 64.789 osoba, a da je vakcinu primilo tek 48.459 što je 74,8 odsto.

Od decembra do marta

Profesor dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije ne želi da licitira datumima, ali kaže za Telegraf.rs da nam pre ili kasnije preti epidemija malih boginja.

- Ne mogu da licitarm sa vremenom ali je po mom mišljenju je nemoguće da se to ne desi. Pitanje je samo kada i kakav će nastaviti da bude obuhvat. To je sve posledica nefarmakoloških preventivnih mera kada smo se čuvali od korone, pa nisu izbili morbili. Decembar, januar, februar, pa i mart, to je neko doba kada bi teoretski mogle da se pojave male boginje. Ne bih da licitiram, ali postoji realna šansa da se to desi jer smo mi poslednji put epidemiju imali pri obuhvatu od 80 odsto a to je bilo 2017. na 2018. godinu. Imali smo na 82 odsto, a sada je obuhvat 74 odsto, a ima regiona i ispod 70 - navodi prof. dr Konstantinidis.

Prema njegovim rečima prošle godine je obuhvat vakcinacije MMR vakcinom ispod 70 odsto bio u Beogradu, Južno-bačkom okrugu i Pčinjskom okrugu.

Na pitanje šta sada možemo da uradimo i povećamo obuhvat, profesor apeluje na roditelje da vakcinišu decu.

- Mislim da je vakcinalna kampanja opet u nekoj defanzivi. Znači, vakcinalna kampanja, i apel na ljude, i da se ne dozvoli upis u predškolske ustanove i škole onima koji nisu vakcinisani, jer oni ne bi mogli da idu u školu i u vrtić, ako nisu vakcinisani, a to se ne dešava - kaže profesor Konstantinidis.

MMR vakcina je u kalendaru obavezne vakcinacije. Samo vakcinacijom iznad 95 odsto možemo da izbegnemo epidemije malih boginja kakve su nam bile 1997., 2007., i 2017. godine.

Inače, posle više godina, 2018. godine, kao da smo se opametili. Prema podacima Instituta "Batut", vakcinacija MMR-om na teritoriji Srbije u 2018. godini sprovedena je sa obuhvatom od 93,4, dok je u 2017. godini, kada smo imali epidemiju, ona iznosila tek 85,2 odsto.

Najveća epidemija malih boginja u Srbiji, da podsetimo, bila je 1997. godine kada je obolelo oko 4.000 ljudi i umrlo sedam osoba. Deset godina kasnije u Srbiji javila se još jedna epidemija koja se u Vojvodini prelila iz marginalizovanih grupa u opštu populaciju i kada je zaraženo oko 380 ljudi.

Poslednji put, male boginje su Srbiju pogodile 2017. godine i 2018. godine. Tada je obolelo 5.318 osoba, dok je 15 umrlo.

Vakcinacija u Srbiji protiv malih boginja počela je 1971. godine primenom monovalentne vakcine. 1981. godine počela je primena kombinovane vakcine protiv malih boginja i zauški, dok je MMR vakcina (protiv malih boginja, zauški i rubele) počela da se primenjuje od 1994. godine.

Ona se prima u 13. ili 14. mesecu života.

Istovremeno, od 1994. godine započelo je davanje druge doze MMR vakcine, najpre u dvanaestoj, a od 2006. godine u sedmoj godini života, s obzirom na to da oko 5 odsto osoba vakcinisanih samo jednom dozom vakcine ne razvije imunitet protiv malih boginja.

Inače, broj vakcinisanih MMR vakcinom bio je i više nego zadovoljavajuć do 2013. godine, da bi 2014. godine rapidno opao. Procenat od više od 90 odsto vakcinisanih prešli smo posle toga samo 2018. godine, ali se, opet, vraćamo unazad...

Naime, 2005. i 2006. godine procenat vakcinisanih MMR vakcinom iznosio je 96 odsto, 2007. - 97 odsto, 2008., 2009. i 2010. po 96, da bi 2011. godine opet bio za procenat viši - 97 odsto. 2012. godine je pao na 90, 2013. se popeo na 93. Međutim, već naredne 2014. godine obuhvat je pao na 86 odsto, 2015. na 84 a 2016. godine na 81 procenta. 2017. godine izneosio je 85,2 odsto, 2018. smo postigli uspeh sa 93,4, 2019. smo opet pali na procenat ispod 90, odnosno na 88 odsto, 2020. godine samo 78 odsto, da bi prošle, 2021. - 74,8 odsto.

