Biblioteka grada Beograda oborila rekord! Ninkov: U oktobru je upisano 30.216 novih članova, među njima 90 odsto mladih

U Biblioteku grada Beograda tokom oktobra upisano je 30.216 novih članova, što je rekordan upis u jednom mesecu.

Direktorka Biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov rekla je za Pink da je ovo rekordan broj upisanih novih članova u jednom mesecu.

- Nikada nismo upisali toliko novih članova u jednom mesecu, što je dobro, imali smo i jedan lep Sajam knjiga, a mislim i da su se moje kolege veoma angažovale, pogotovu sa decom, tako da je ta cifra veoma optimistična i mi ćemo se truditi da taj broj opravdamo - rekla je direktorka.

- Oktobar mesec je tradicionalno mesec čitalačke kampanje, jer to je mesec u kojem je Sajam knjiga, to je mesec kada počinje nova studenska godina, prva nedelja oktobra je Dečija nedelja, a to je takođe i mesec kada mi imao veliki popust - rekla je Ninkov.

Veliko interesovanje Beograđana za upis u biblioteku usledilo je i zbog popusta od 50 odsto za članarinu u sklopu brojnih programa i akcija pre i u toku Sajma knjiga.

- Šta to znaći popust? Popoust znači da smo u oktobru imali 50 odsto popusta za individualne članarine -rekla je ona i dodala da je i dalje članarina za decu potpuno besplatna, i da se do kraja prvog razreda ne plaća.

Među novoupisanim članovima Bilioteke u oktobru čak 90 odsto je mladih.

Direktorka je pozvala roditelje da učlane svoju decu, jer kako je rekla veoma je važno da dece stvaramo čitalačke navike, i dodala da Biblioteka organizuje interesantne besplatne sadržaje.

- Mi organizujemo veliki broj besplatnih programa, može se u Biblioteci besplatno sedeti i učiti ceo dan, naše čitaonice su uvek pune mladih ljudi i imao jednu veliki armiju ljudi koji vole da uče u čitaonicama, to je za mene i dan danas fenomen, da pored toga što imate uslove, možete da učite u stanu, bez čitaonice nema učenja - rekla je direktorka.

Biblioteka grada Beograda je najveća javna pozajmna biblioteka u zemlji, sa 13 opštinskih biblioteka na teritoriji Beograda, a fond sa više od 1.800.000 naslova raspoređen je u 70 objekata ukupne površine 13.000 kvadrata.