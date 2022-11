Za prevenciju srčanih oboljenja treba samo malo discipline! Dr Ristić preporučuju laganu šetnju: Koliko godina toliko minuta šetnje

Zbog bolesti srca svake godine u Srbiji život izgubi više od 50.000 osoba. Iako je srce najizdržljiviji mišić u telu, ipak ima rok trajanja.

Kardiolog dr Miljko Ristić izjavio je za Pink da za prevenciju srčanih oboljenja treba samo malo discipline.

- Mi stalno nemamo vremena, sve nam je drugo preče, posao i tako dalje, međutim treba najpreče da nam bude zdravlje, jer ako nismo zdravi onda ne možemo da obavljamo te neke poslove i ne možemo da briniemo o porodici - zaključuje doktor.

Ristić je rekao da je Srbija jedan od lošijih primera u svetu po broju novih pacijenata, a po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi.

Pored mnogih spoljnih faktora koji mogu da utiču na zdravstveni sistem svakako je i promena temperature i vremena.

- Zimi su temperature - 15 a leti + 40 , kardiovaskularni sistem je sposoban da se prilagodi tome ali svakako ćemo mu pomoći adekvatnim oblačenjem - kaže doktor.

Kako bi poboljšali svoje zdravstveno stanje lekari preporučuju pacijentima i osobama sa kardiovaskularnim problemima laganu šetnju.

- Preporuka je da se za šetnju primeni pravilo "Koliko godina toliko minuta šetnje". to i nije neki napor, bilo da je napolju kiša ili sneg mislim da možemo da odvojimo tih recimo sat vremena. Mnogi će se pitati zašto mlađi ljudi trebaju da šetaju manje. Oni sai aktvini po svojoj prirodi, ne sede kod kuće i spavaju, dok je neko u penziji teško miu je da izlazi iz kuće, mrzi ga, al ipak taj princip treba ispoštovati 8 do 10 hiljada koraka dnevno to je otprilike nekih 7 do 8 kilometara dnevno i nije problem da se pređe -preporučuje doktor.