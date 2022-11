U SRBIJU STIŽE PRVI LEDENI TALAS: Temperatura danima neće prelaziti u plus - NOVEMBAR ISPRAĆAMO UZ KIŠU!

Olujni vetar, koji je u utorak i sredu protutnjao Srbijom, ne treba ponovo očekivati pre početka decembra. Tada bismo mogli da imamo još jedan nalet košave dok bi između 10. i 15. decembra usledili ledeni dani kad temperatura neće preći nula stepeni i prvi pravi sneg.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da je olujni vetar sa jakim udarima karakterističan za naše podneblje, ali da se do kraja meseca neće ponoviti.

- Košava se primiruje, ali nam stiže veće zahlađenje. Hladnije će biti već od subote kad dnevna temperatura neće biti iznad pet stepeni. Moguće je i da padne poneka pahulja i u nižim predelima, ali se taj sneg neće zadržati. Početkom decembra očekujemo novi nalet košave i drastičniji pad temperature. Tako nam u prvoj polovini decembra stižu prvi ledeni dani ove zime i veće količine snega. Za sada su velike šanse da ćemo oko tri do četiri ledena dana imati od 10. do 15. decembra i prvi pravi sneg u nižim predelima - navodi Ristić.

Kada je vreme do kraja nedelje u pitanju, meteorolozi kažu da će u četvrtak biti pretežno oblačno i hladnije sa slabom kišom, a na planinama sa snegom.

Hladno za vikend

Prema rečima Đorđa Đurića, pad temperature i pravo zimsko vreme nastaviće se i tokom sledeće nedelje.

- Početkom sledeće sedmice čeka nas hladno vreme, a kako budemo išli prema sredini sedmice, stiže i kiša, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg. Slično vreme se očekuje i u Beogradu. Stiže veće zahlađenje, ali i kišovito vreme od naredne nedelje. Tako ćemo uz kišu ispratiti ovaj novembar - kaže Đurić.

- Košava se izduvala pa nas praktično do kraja novembra očekuje vreme uobičajeno za ovaj period. Već u četvrtak stiže razvedravanje uz blagi porast temperature koja će biti od dva do šest stepeni ujutro dok će tokom dana biti od osam do 12 stepeni - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Dodaje da će u četvrtak ujutru u našoj zemlji biti tmurno i maglovito, a tokom dana bez padavina.

- Maksimalna temperatura u petak će biti od osam do 12 stepeni dok će za vikend uslediti zahlađenje. U subotu će biti suvo dok će u noći između subote i nedelje na jugu Srbije, a u nedelju i u ostalim predelima, stići jače naoblačenje sa kišom i u brdsko-planinskim predelima sa snegom - kaže Đurić.

