Efikasno poslovanje ER SRBIJE generisalo PROFIT OD 21 MILIONA EVRA u 2022. godini

Er Srbija je u 2022. godini po preliminarnim rezultatima, prvi put od izbijanja pandemije korona virusa imala pozitivan neto i operativni rezultat i ostvarila profit od 21 miliona evra, bez ijednog evra državnih subvencija.

Dobar preliminarni finansijski rezultat ostvaren je zahvaljujući efikasnom poslovanju i sprovedenim merama konsolidacije poslovanja tokom pandemije, velikom povećanju mreže destinacija i rastu obima saobraćaja od oko 60 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i opštem rastu tražnje do kojeg je došlo počev od proleća 2022. godine i popuštanju dotadašnjih mera ograničenja putovanja.

„Izuzetno me raduje dobar finansijski rezultat u prošloj godini koji se već sada vidi, zato što je to pravi pokazatelj sposobnosti kompanije da brzo reaguje i prepozna prilike za oporavak i rast. Taj rezultat dolazi posle dve izuzetno teške godine ne samo za našu kompaniju, već i za celokupan putnički avio-saobraćaj na globalnom nivou. Posebno sam zadovoljan zbog toga što na najlepši mogući način ulazimo u jubilarnu desetu godinu od pokretanja Er Srbije u kojoj imamo izuzetno ambiciozne planove od kojih smo jedan deo već najavili,“ rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije. On je dodao da „Er Srbija u narednim danima namerava da objavi operativne rezultate poslovanja za 2022. godinu, ali da već sada može da se kaže da se srpska nacionalna avio-kompanija tokom prošle godine po broju putnika približila na svega dva odsto od rekordne pretpandemijske 2019, što je jedan od najboljih rezultata za taj parametar na evropskom nivou.“ U oktobru 2013. godine, prvim letom novog aviona erbas A319 Novak Đoković obeležen je novi početak kompanije pod novim brendom i imenom Er Srbija. Tokom inicijalnog šestogodišnjeg perioda transformacije od 2013-2018. godine, od nekadašnjeg Jat ervejza koji je bio doveden na rub održivosti, nastala je Er Srbija, sa kompletno obnovljenom flotom, proširenom mrežom destinacija, uspostavljenim novim efikasnim procesima i implementiranim savremenim sistemima. Od 2019. godine, u kojoj su zahvaljujući postavljenim dobrim osnovama postignuti rekordni rezultati, počinje period rasta, koji je privremeno prekinut pandemijom korona virusa. Od 2021. godine počinje period oporavka, da bi se kompanija tokom 2022. vratila na rekordne rezultate i otvorila prostor za nastavak perioda rasta u predstojećim godinama. Više informacija o aktivnostima srpskog nacionalnog avio-prevoznika možete pronaći na stranici Medija centra Er Srbije.

