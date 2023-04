VELIKI SKOK TEMPERATURE, PA NAGLO POGORŠANJE! Narednih dana i do 24 stepena, a onda sledi vikend kakvom se nismo nadali!

Nakon dužeg vremena sa promenljivim karakteristikama, naredni dani doneće konačno vreme nalik prolećnom, ali već od petka sledi novo pogoršanje vremena.

U noći između utorka i srede još ponegde može biti kiše ili lokalnog pljuska, ali već do jutra sledi potpuno razvedravanje, pa će u sredu u većem delu Srbije biti sunčano i umereno toplo, ali i vetrovito.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, na istoku Srbije i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, u Beogradu do 17°C.

Četvrtak će biti najtopliji dan u Srbiji. Očekuje se uticaj termičkog grebena sa juga i jugozapada, pa će sa Mediterana doći do prilva još toplije vazdušne mase.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 22°C.

Tokom petka i vikenda Srbija će biti pod uticajem ciklona, koji će se svojim centrom premeštati sa severnog Jadrana preko Panonske nizije ka centralnoj Evropi. Usled takve sinoptičke situacije, vazdušni pritrisak biće ispod normale.

U petak pre podne u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području veoma jak, na jugu Banata i sa olujnim udarima, do kraja dana u slabljenju i skretanju na zapadni.

Maksimalna temperatura biće od 13°C na severozapadu do 19°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 15°C.

U noći ka suboti i tokom subote očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena, pa će biti suvo. U subotu posle podne i uveče novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Na Vaskrs se očekuje promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, u Beogradu od 16 do 18°C.

Početkom sledeće sedmice biće relativno sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na višim planinama očekuju se susnežica i sneg.

Temperatura će biti u padu.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 15 do 19°C, vidimo da će one do kraja sedmice biti oko prosečnih vrednosti, a potom početkom sledeće sedmice čak i ispod proseka za april.

Autor: