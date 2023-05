OBAVEZNO NOSITE KIŠOBRAN - I VETAR ĆE JAČE DUVATI: Očekuje se pad temperature

Danas će u Srbiji minimalna jutarnja temperatura biti od 7°C do 14°C, a maksimalna od 15°C u Užicu i Negotinu do 21°C na severu Vojvodine.

Srbija: Promenljivo oblačno sa kišom povremeno koja dolazi sa juga. U košavskom području je manja šansa za kišu i tamo će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar u prvom delu dana. U ostalim krajevima vetar slab do umeren istočni. Dnevna temperatura u manjem padu u odnosu na utorak. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 14°C, a maksimalna od 15°C u Užicu i Negotinu do 21°C na severu Vojvodine. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

Beograd: Promenljivo oblačno uz umeren jugoistočni vetar i moguću kratkotrajnu kišu. Ipak, veći deo dana biće suvo. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 14°C.

Niš: Promenljivo oblačno uz povremenu kišu. Vetar slab do umeren istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, maksimalna oko 18°C. Uveče je moguća kiša.

Užički region: Svežije i oblačno sa kišom povremeno. Vetar slab istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 10°C, a maksimalna od 15°C do 18°C. Uveče povremena kiša. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa kišom i najviše do 10°C na 1000 mnv.

Vojvodina: Promenljivo oblačno sa mogućom kišom povremeno koja dolazi sa juga. U košavskom području je manja šansa za kišu i tamo će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar koji će oslabiti krajem dana. U ostalim krajevima vetar umeren istočni. Dnevna temperatura u padu u odnosu na utorak. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 13°C, a maksimalna od 19°C na jugu do 21°C na severu Vojvodine. Uveče je moguća povremena kiša. Temperatura u 22h od 11°C do 13°C.

Novi Sad: Promenljivo oblačno uz moguću povremenu kišu. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 20°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h oko 13°C.

Subotica: Promenljivo oblačno uz moguću povremenu kišu. Duvaće umeren istočni i jugoistočni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 21°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22h oko 12°C.

Vreme narednih dana: U četvrtak sveže i promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom mestimično. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U petak i za vikend suvo i toplije sa dužim sunčanim periodima, s tim što u nedelju popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu Srbije.

