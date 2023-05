NE IZLAZITE NIGDE BEZ KIŠOBRANA! Probudilo nas je oblačno jutro, a evo kakav je dan pred nama - MNOGIMA SE NEĆE SVIDETI!

Vreme danas umereno i potpuno oblačno, na istoku i jugu povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana na jugoistoku zemlje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab severni, posle podne u skretanju na slab i umeren istočni i jugoistočni koji će krajem dana i tokom noći u košavskom području biti u daljem pojačanju.

Najniža temperatura od četiri do 10 stepeni, najviša od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 13 stepeni.

U Beogradu umereno oblačno, vetar ujutru slab severni, tokom prepodneva u skretanju na slab do umeren istočni i jugoistočni koji će krajem dana i tokom noći biti u daljem pojačanju.



Jutarnja temperatura oko osam, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Izgledi vremena za naredne dane

Do kraja nedelje u košavskom području duvaće umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

U sredu promenljivo sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim na jugu i istoku zemlje gde će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Krajem dana i tokom noći novo naoblačenje s kišom i pljuskovima prvo će zahvatiti zapadne i južne krajeve Srbije.

Od četvrtka nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i sa uslovima za obilnije padavine.

Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 16 do 21 stepen.

