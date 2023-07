PAKLENA NEDELJA PRED NAMA: Biće VRELO, ali jednom delu Srbije prete NEPOGODE

Ovog vikenda došlo je do stabilizacije vremena i to je uvod u toplotni talas koji će tokom sledeće sedmice doneti vrlo visoke temperature.

U Srbiji će tokom ovog vikenda biti sunčano i prijatno toplo, a naročito će biti prijatna, ugodna i sveža noć ka nedelji i ponedeljku, u dolinama i kotlinama sa maglom.

Jutarnja temperatura u nedelju biće od 10 do 18 stepeni, u Beogradu do 17 stepeni, a tokom dana od 29 do 33 stepena, u Beogradu do 31 stepen.

Sledeće sedmice biće sunčano i veoma toplo, a već od ponedeljka nas očekuje i vrela vazdušna masa, porekom sa severa Afrike, a koja će pod uticajem termičkog grebema sa jugozapada, stići preko Mediterana do Srbije.

Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 32 do 36 stepeni, u Beogradu do 34 u ponedeljak, odnosno 35 stepeni u utorak.

U sredu sunčano i još vrelije, maksmalna temperatura biće od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni.

I noći će biti vrlo toplo, u Beogradu i u Vojovidini neugodno tople i tropske, jer se minimalne temperature neće spuštatai ispod 20 stepeni, u Beogradu ni ispod 24 stepena.

U sredu posle podne i u četvrtak pre podne preko severnih predela Srbije sa područja Alpa preko Panonske nizije premeštaće se oslabljeni hladni front, uz ređu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u delovima Vojvodine. Atmosfera bi u ovom delu Srbije mogla da burno odraguje i u vidu veoma jakih grmljaviskih nepogoda sa gradom. Reč će biti o sistemima veoma lokalnog karaktera i na malom prostoru, tako da će skoro veći deo Srbije biti potpuno suv.

Veoma toplo nastaviće se i u drugoj polovini sledeće sedmice.

Prema trenutnim prognozama značajnijeg zahlađenja sa padavinama nema u naredne dve nedelje i do njega bi moglo doći tek oko 25 jula. Do tada nas očekuje najtopliji deo ovog leta.