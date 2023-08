NIJE KRAJ OLUJAMA, ZA VIKEND SNAŽNI UDAR! Meteorolog Ristić najavio vremenski rolerkoster: Tek sledi PIK AFRIČKOG CIKLONA

Prema mesečnoj prognozi meteorologa Ivana Ristića tokom avgusta ponovo možemo očekivati da se smenjuje sunčano i kišovito vreme, a od sredine meseca ponovo nam sledi tropski talas, ali i superćelijske oluje!

Ristić za Kurir navodi da je jul bio veoma dinamičan kada su vremenske prilike u pitanju.

- Naša zemlja i region suočili su se sa ekstremnim vremenskim uslovima od nepodnošljivo visokih temperatura do razornih superćelijskih oluja koje su uništavale sve pred sobom. Što se tiče prognoze za avgust, poslednji mesec meteorološkog leta, ponovo možemo očekivati da se smenjuje sunčano i kišovito vreme - naveo je Ristić.

Dodao je da se naša zemlja trenutno nalazi na periferiji Azorskog anticiklona.

- Talasi svežeg i vlažnog atlantskog vazduha kretaće se po obodu ovog anticiklona preko zapadne i srednje Evrope dalje na istok, izazivajući prolazna naoblačenja, osveženje, kišu, pljuskove, ali i lokalne nepogode praćene grmljavinom i gradom - navodi Ristić.

U sredu nas očekuje se prolazno naoblačenje, ali i kiša na severu zemlje.

- Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 16-20 C, najviša u manjem padu i kretaće se od 28-31 C. U četvrtak 3. i u petak 4. avgusta pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura 17-23 C, maksimalna 33-38 C - kaže Ristić.

Navodi da će u subotu 5. i u nedelju 6. avgusta, pod uticajem visinske doline sa severa, doći će do prodora hladnije vazdušne mase koja će dovesti do osetnog pada temperature i destabilizacije vremena, pljuskova kiše, grmljavine, lokalno i nepogoda praćenih olujnim vetrom i gradom.

- Usled puno oblaka i kiše u nedelju će u celoj zemlji biti veoma sveže sa maksimalnom temperaturom oko 20 C. U ponedeljak, 7. avgusta prestanak padavina i razvedravanje, biće za 10 stepeni hladnije u odnosu na petak tako da će se najviša dnevna temperatura kretati od 23-28 C - prognoze su Ristića.

On navodi da se do sredine avgusta očekuje umereno toplo letnje vreme, kao i smena sunca i oblaka koji mogu doneti pljuskove i kiše praćene grmljavinom.

- Duvaće slab do umeren vetar u zoni pljuskova pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža jutarnja od 12 C do 17 C, a najviša dnevna temperatura od 26 C do 31 C - kaže Ristić.

Dodaje da će u drugoj polovini avgusta uticaj afričkog anticiklona na vreme u Srbiji biti sve jači.

- Ovo jezgro vrelog afričkog vazduha, podići će temperaturu u našoj zemlji ponovo i do 40 C, pa tih dana očekujemo tropske dane i noći, pravu letnju žegu. Prema sadašnjim prognozama, afrički anticiklon će na vremenske prilike u našoj zemlji uticati do 25. avgusta, kada očekujemo i kraj poslednjeg toplotnog talasa koji može podići temperaturu vazduha do 40 C. U toku ili na samom kraju toplotnog talasa postoji mogućnost od nastanka superćelijskih oluja jer velika količina toplote i vlage stacionira u nižim slojevima atmosfere. Sa prvim prilivom nešto svežijeg i manje stabilnog vazduha, taj topao vazduh se podiže i dolazi do oluja praćenih grmljavinom, često nepogodama sa olujnim vetrom i gradom - istakao je Ristić.