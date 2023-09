SVE SUNČANIJE I TOPLIJE! Prestaju padavine i vraća nam se leto: Meteorolozi otkrivaju šta će se danas dešavati u atmosferi

Današnje jutro biće vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom, a tokom dana nas očekuje sunčano i toplije. Samo će na jugu i jugozapadu biti promenljivo oblačno i suvo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Srbije i na planinama jak.

Do kraja sedmice od sutra toplije i sunčanije

Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

Temperatura vazduha biće do 30 stepeni Celzijusa



U Beogradu će u danas biti sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće 16, maksimalna dnevna 28 stepeni Celzijusa.

- U Srbiji će do kraja sedmice biti sunčano i toplo, uz sveža, ponegde i maglovita jutra. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 26 do 30 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će do kraja sedmice biti sunčano i toplo. Maksimalna dnevna temperatura biće uglavnom oko 28 stepeni Celzijusa - kažu u “Weather2Umbrella”.

