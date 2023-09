OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU! Hladni front donosi grmljavinske pljuskove - Evo od kada nas očekuje ČEŠĆA POJAVA KIŠE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- Nastavlja se dominacja anticiklona koji nam donosi suvo, stabilno i iznad prosečno toplo vreme. Noći i jutra su uglavnom prijatno sveži, ali su dani vrlo topli uz maksimume koju su za 5-9 stepeni iznad proseka. Takav trend će se nastaviti sve do narednog četvrtka, a oko utorka i sredede sledeće nedelje biće još toplije - napisao je Čubrilo i dodao:

- Do tada maksimumi od +26 do +31 stepen Celzijusa, ali bi se tih dana lokalno mogli kretati i oko +33 stepena Celzijusa. U četvrtak sledeće nedelje se očekuje premštanje slabog, hladnog, fronta koji će nam doneti prolazno naoblačenje uz pojavu lokalnih grmljavinskih pljuskova, ali se jači pljuskovi i obilnije padavine uglavnom ne očekuju i biće dosta oblasti gde padavina i neće biti. Vetar u utorak i sredu južni i jugoistočni, a zatim u okretanju na umeren, lokalno i pojačan, severozapadni.

Prema njegovim rečima u drugom delu sledeće nedelje će na kratko biti svežije uz maksimume od +17 do +25 stepeni Celzijusa, što je u okvirima proseka za sredinu septembra dok će noći postati još svežije.

- Oko 19. 9. operativni i kontrolni proračun ECMWF-a imaju signal za moguće prolazno osvežeje, ali za sada to ostali članovi niza ne podržavaju, dok bi od 20.09. ponovo trebalo biti barem malo toplije od proseka, ali uz češću pojavu kiše i pljuskova. Sumirano, nastavlja se neobično topao septembar i gotovo je sigurno da će ovaj mesec biti znatno topliji od proseka, a za sada deluje da će oktobar često donositi temperature iznad proseka, naravno neće više biti ovako toplo, ali će maksimumi često biti oko +20 stepeni Celzijusa.

Čubrilo kaže i da se narednih dana nastavlja kasno leto, a manje, prolazno, osveženje se očekuje oko 15. sepetembra.

- Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

U Srbiji danas sunčano i toplo, do 32 stepena

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 9 do 17 steppeni, najviša od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Samo će ujutro po kotlinama na jugozapadu Srbije i na Pešterskoj visoravni biti kratkotrajne magle. U Bogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni, najviša oko 31 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 29 do 33 stepena. Samo se u drugoj polovini sledeće sedmice, uz promenljivu oblačnost i manji pad temperature, tek ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.