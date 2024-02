Nadam se da je ovo bio pik oboljavanja i najtežih kliničkih slučajeva, rekao je za Novo jutro TV PINK, dečiji kardiolog i zamenik direktora Instituta za zaštitu zdravlja majke i deteta "Dr Vukan Čupić", prof. dr Vladislav Vukomanović.

Vukomanović je rekao da je veliki kašalj podmukla bolest, dodaje da se ona ne javlja standardno samo u zimskim mesecima, iako tada raste broj inficiranih zbog lakšeg prenošenja u zatvorenom prostoru, kao i kod ostalih infekcija.

- Prve prijeme smo imali još u junu mesecu, što je zatim krenulo da se povećava. Nažalost krajem novemba i krajem januara, umrle su četiri bebe sa najtežom kliničkom slikom. One su bile uzrasta od 30 dana do 2 meseca, one nisu uspele da pobede ovu bolest, uprkos našim naporima da zaustavimo progresiju bolesti - rekao je Vukomanović.

- Dete koje je sada na respiratoru, prema najnovijim informacijama od jutros, pokazuje stabilno stanje sa dobrom gasnom razmerom, cirkulacijom i nadamo se da će to blizanče pregurati to i ozdraviti - rekao je Vukomanović.

Ističe da su u najvećem riziku mala deca zbog rerazvijenog imunološkog sistema. Dodaje da se deca najčešće razbole od svojih majki ili ukućana koji to prenesu.

- Ide se i na to, na primer u SAD, vakcinacija trudnica, kako bi se zaštitila novorođena deca u prvim mesecima života kada ne poseduju antitela kako bi se sama odbranila - rekao je Vukomanović.

Kako kaže, postoji namera da se uvede i ta vakcina posle završenog osmog razreda i smatra da će to biti realizovano.

Kada su sumptomi u pitanju, kaže da povišena telesna temperatura ne mora uopšte ni da postoji. Dodaje da dete ima zacenjujući i uporan kašalj koji ometa uzimanj obroka i normalno funkcionisanje.

- Vakcinacija je jedini lek i jedino ono što je za sada poznato što može da zaštiti upravo naše najmlađe od pertusisa. Kod odraslih je to isto uporni kašalj koji remeti opšte stanje odraslog, ali uglavnom prođe samo od sebe za nekoliko nedelja - rekao je Vukomanović.

