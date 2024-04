Imena svetske i evropske vazduhoplovne industrije nalaze se na samitu u Beogradu, i među njima PR-DC. Od Airbus-a, Boinga, Embraer-a, Tango six je okupio više od 170 kompanija iz avio industrije, a od srpskih posebno mesto ima Pinkov razvojno istraživački centar.

- Zaista smo prezadovoljni, ovo je prvi put da imamo okupljanje i civilne i vojne avijacije u Beogradu, i to ne samo iz Srbije, već i regionalno. Obradili smo teme aviokompanija, aerodroma, sada u drugom danu prelazimo i na teme dronova - istakao je Petar Vojinović, osnivač, glavni i odgovorni urednik vazduhoplovnog portala Tango Six, direktor Tango Six Grupe i dodao:

- Tu je kompanija PR-DC koju mi pratimo već godinama. Pratili smo ih na sajmovima širom sveta, a sada smo imali priliku da ih ugostimo i ovde kod nas.

Željko Mitrović, generalni direktor i vlasnik Pink media group, rekao je da je sve veoma impresivno na ovom samitu i dodao da je ovo najveći samit vazduhoplovne industrije u našoj zemlji.

- Ovde smo samo nekoliko dana posle impresivne vojne vežbe na Pešteru, gde smo presrećni rezultatima, jer smo sa svih 12 granata pogodili cilj i to sve u jednom metru kvadratnom, tako da smo presrećni – rekao je Mitrović.

Kako kaže, svi prisutni su bili relativno egzaltirani kako to sve funkcioniše i kako je jednostavno.

- Mislim da je to proizvod budućnosti, ali pripremamo još nekoliko novih proizvoda – istakao je Mitrović.

Miloš Petrašinović, iz PR-DC-a, rekao je da se nada da će PR-DC prikazati u najboljem svetlu, dodaje da mu je jako drago i bitno što Tango six radi na tome da se spoje.

- Mi smo mala država, imamo mali broj ljudi koji radi u vazduhoplovnoj industriji i jako je bitno da iskoristimo taj kapacitet. I jako sam srećan što su ljudi na Pešteru imali prilike da vide IKA bombarder kako dejstvuje na metu, i evo taj primerak je ovde sa nama – rekao je Petrašinović.

On je dodao da imaju dosta novih proizvoda, kao i da sada trenutno rade na sedam, što je prilično.

Dodaje da se i dalje razvijaju i dodaju i nove proizvode.

- Konstantno se razvijamo i svakih mesec dana imamo nešto novo i sa zadovoljstvom to prikazujemo publici – rekao je Petrašinović.

Mitrović je pohvalio Petra, dodavši da su letelice perfektne, ali da je i ketering odličan. Kako je rekao, jedino bolje od letelica bili su ćevapi, kupus i kolači.

O samoj kompaniji, dronovima, odnosno proizvodima koje proizvode Miloš Petrašinović upoznao je učesnike kojih je za ova dva dana bilo više od 1400.

