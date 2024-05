IDITE U NABAVKU NA VREME! Za Vaskrs sve zatvoreno: U nedelju trgovinski objekti neće raditi,u subotu i ponedeljak uobičajeno radno vreme

U subotu će raditi po uobičajenom radnom vremenu. U nedelju kada se proslavlja Vaskrs Beograđani mogu očekivati da će prodavnice biti zatvorene. U ponedeljak, dan nakon praznika, svi trgovinski lanci radiće po ustaljenom radnom vremenu. Tržni centri takođe će u petak raditi skraćeno, subota je regularan radni dan, dok će u nedelju svi biti zatvoreni.

PREVOZ

Javni gradski prevoz u subotu će ići po subotnjem planu. Tokom proslave Vaskrsa u nedelju i u ponedeljak linije gradskog prevoza voziće po nedeljnom redu vožnje.

PARKING

Ekipe JKP "Parking servis" neće naplaćivati parking u zoniranim delovima grada do ponedeljka, a u utorak 7. maja Beograđani će morati da plaćaju parking mesta. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice ovog preduzeća u Takovskoj 31, Mileševskoj 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g. Javne garaže tokom prazničnih dana radiće po uobičajenom sistemu naplate.

POŠTA

Tokom Vaskršnjih praznika od 3. do 6. maja dežuraće Glavna pošta u Takovskoj. Pošta na aerodromu Nikola Tesla dežuraće od 8.00 do 15.00 časova. I u nedelju 5. maja, dežuraće beogradska Glavna i pošta na aerodromu "Nikola Tesla".

PIJACE

Pijaca "Palilula" biće otvorena od 7.00 do 21 čas, OTC Miljakovac - Beogradski buvljak od 8.00 do 16.00 časova, ali će u ponedeljak biti zatvorena. Pijaca cveća Krnjača radiće od 8.00 do 19 časova. U nedelju kada se proslavlja Vaskrs sve gradske tržnice biće zatvorene. Garaže i parkinzi za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.

APOTEKE

U Beogradu će tokom uskršnjih praznika dežurati pet "Apoteka Beograd" do 6. maja. Do ponedeljka će biti dežurne apoteke u Ulici kralja Milana, Nemanjinoj, Glavnoj, Bulevaru maršala Tolbuhina i Dr Đorđa Kovačevića u Lazarevacu. Osim ovih pet u ponedeljak će još apoteka u Beogradu dežurati po skraćenom radnom vremenu.

Prestoničke prodavnice u nedelju biće zatvorene.