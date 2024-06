KADA ČUJETE OVOG DOKTORA, ODMAH ĆETE POPITI ČAŠU VODE! Nismo ni svesni kakav problem možemo napraviti DEHIDRATACIJOM (VIDEO)

Vaskularni hirurg Dario Jocić istakao je jutros za Novo jutro da kada su ovakve vrućine, nije preporučljivo da iz kuće izlazimo bez flašice vode.

Juče je bilo vruće, danas je kiša, dolazi i do isparavanja vode, vlažnosti u vazduhu, i to smeta svima. Preporuka je hidratacija, objašnjava Jocić.

- Minimum dnevno je dve litre tečnosti. Najbolje je da to bude voda. To nije velika količina, ali često se zaboravimo, posebno kada radimo. Kada smo žedni, to je već krajnji stadijum. Ukoliko postoji veća fizička aktivnost, ako su vrućine veće, naravno da ćemo piti više od dva litra - dodao je Jocić.

Kada govorimo o ljudima koji koriste lekove za izbacivanje vode, ti ljudi moraju posebno da vode računa. Ukoliko se lekovi, odnosno diuretici unose kao kardiološka terapija, treba nastaviti hidrataciju, odnosno izbacivabje vode.

- Da bi se desio problem sa stvaranjem krvnog ugruška, unutar krvnog suda. Dehidratacija miže biti jedan od uzroka... Ima više, ali u letnjim emsecima češće viđamo ljude sa trombom u površinskom venskom sistemu - naveo je Jocić.

Dešava nam se da imamo vrtoglavice, posebno kada ustanemo. Pad pritiska dolazi upravo zbog dehidratacije, i eto još jednog razloga zašto moramo da pijemo vodu često, naveo je doktor.

