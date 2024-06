Popaljeni svi alarmi! Temperature će u ovim gradovima ići do 40°C, a slede nam i tropske noći

Narednih dana pod uticajem termičkog grebena sa juga, očekuje se priliv vrele afričke vazdušne mase iz Sahare, dok će pod uticajem anticklona nebo biti bez oblaka.

Dakle, u Srbiji do kraja sedmice biće sunčano i tropsko vreme.

Već sutra očekuje se maksimalna temperatura od 31 do 35°C, u Beogradu do 33°C.

Još vrelje biće u sredu, uz temperature iznad 35°C.

Najtoplji period u Srbiji očekuje se od četvrtka do subote, uz temperature od 35 do 39°C, a vrhunac talasa očekuje se u subotu u jugoistočnoj Srbiji i u Pomoravlju, uz temperature i do 40°C.

Ako se prognoze ostvare, maksimalna temperatura u Nišu i Ćupriji mogla bi da dostigne 40°C.

Kada je reč o Beogradu, maksimalna temperatura biće od srede iznad 35°C, a od četvrtka do subote do 38-39°C.

Tropski toplo biće i na planinama do 1100 metara nadmrske visine, uz temperature do 32°C, a na Kopaoniku do 25°C.

Tropske noći

Do kraja sedmice u mnogim predelima Srbije očekuju se tropske noći, pre svega u Vojvodini i u urbanim sredinama, što znači da se maksimalne temperature neće spuštati ispod 20°C, a u Beogradu ni ispod 25°C.

Ove sedmice očekuju se i veoma visoke vrednosti indeksa UV zračenja, pa se u periodu od 10 do 16 časova ne preporčuje izlaganje suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Vreme koje se očekuje u sedmici pred nama, delovaće nepovoljno i neugodno po sve ljude, a naročito na one sa hroničnim bolestima.

Na udaru vreline naći će se i životinje, pa bi bilo poželjno obezbediti im dovoljno vode.

Prema trenutnim prognozama, osveženje se očekuje u nedelju, ali i pored pada temperatura biće i dalje toplo, ponegde sa prolaznim pljuskovima sa grmljavinom.



Autor: Dalibor Stankov