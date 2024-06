Izmerena nova najviša temperatura u Evropi: Od ove cifre vam neće biti dobro - Ekstremno vreme širom kontinenta, ima i mrtvih

Ekstremno vreme ne prestaje da pustoši velike delove Evrope.

Živa u termometru popela se do 42 stepena Celzijusa u južnom italijanskom gradu Fođi dok su hoteli na Siciliji navodno počeli da odbijaju turiste zbog nezapamćene suše na ostrvu.

Cunami je zabeležan na Balearskim ostrvima dok je bujica opustošila alpsko selo u Francuskoj i primorala meštane da se evakuišu helikopterom.



Više od 10 ljudi je poginulo dok su desetine povređene u velikom požaru koji je zahvatio nekoliko sela u Turskoj u oblasti između provincija Dijarbakir i Mardin. Tursku muči sušan period koji omogućava da se požari brzo šire. Ministar zdravlja Fahretin Koca objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X da se šestoro nalazi u teškom stanju.



Vlasti susedne Grčke evakuisale su nekoliko sela južno od Atine i u južnom regionu Peloponeza zbog šumskih požara koji su van kontrole. Vatrogascima na terenu pomagale su letelice koje su posipale vodu. Širi region Atine bio je u petak na vrhuncu vanredne situacije u slučaju požara zbog vremenske prognoze uz zabranu ulaska u šume i parkove.

Italija se takođe priprema za požare uz upozorenja da bi toplotni talas u kombinaciji sa sušnim uslovima mogao da stvori idealne okolnosti za vatrene stihije u oblastima poput Sardinije i Sicilije.

Lokalni mediji navode da je na Siciliji zabeleženo 48,8 stepeni - najviša temperatura u Evropi od 2021. godine. Hoteli u Agriđentu više ne nude noćenje sa doručkom jer zalihe vode nestaju. Frančesko Pikarela, lokalni šef udruženja hotelijera, navodi da je snabdevanje vodom uključeno dva ili tri puta nedeljno.

- Sve kuće imaju cisterne za skladištenje vode, međutim, nekima to nije dovoljno. Mesta bez vode preusmeravaju turiste na druge pansione. A tek je jun - navodi Pikarela.

