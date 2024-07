'Ne mogu da verujem, prvi put pričam sa ministrom' Lončar posetio DZ Savski venac, evo kako su reagovali ljudi u čekaonici (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar iznenada je posetio renovirani Dom zdravlja Savski venac, a pacijenti koji su se zatekli tu ostali su u čudu kada su shvatili o kome je reč.

Snimak se pojavio na društvenim mrežama, a čovek koji ga je okačio bio je oduševljen Lončarovim ponašanjem. Kako je naveo u opisu pomenutog snimka, prvo je mislio da je reč o nekom čoveku koji će da uđe preko reda, a onda je shvatio da je reč o ministru.

- Ma ovaj dasa će sigurno preko reda…ja žurim. Ali fino ćaska sa svima, ide tamo vamo, gleda, i sestre se šoknute okupiše. Ako uđe pre mene, dobiću otkaz. Ništa ja ne shvatam. Pita jedna sestra otkud vi ovde. Kaže on, samo u prolazu. Ministar, ministar, viču svi - opisao je čovek dešavanja u čekaonici.

Tu nije bio kraj iznenađenjima već mu je, kako kaže, ministar prišao i popričao sa njim.

- Priđe on i meni. Ljudiiii, prvi put u životu da me neki ministar pita kako sam i to onako ko čovek s čovekom da se ispričamo i to u domu zdravlja. Hteo sam da ga zagrlim. Ne pita me bre ni rođena žena više kako sam. E da, zakasnio sam na posao, i šefu sam rekao da sam bio s ministrom. Gledao me kao da sam lud. A ja namerno. Car čovek, ulepša mi dan na ovu tešku vrućinčinu. I ovekovečio sam ako neko kaže, lažeš - rekao je on.

Inače, rekonstrukcija nekoliko odeljenja u okviru Doma zdravlja “Savski venac” je završena krajem prošle godine i sada je nivo zdravstvene zaštite koju pruža građanima baš onakav zaslužuju.

U DZ "Savski venac" adaptirano je i opremljeno oko 2.400 kvadratnih metara prostora. Izvedeni su radovi u suterenu, prizemlju, prvom i drugom spratu Doma zdravlja u Pasterovoj ulici.

Renovirana je Služba zdravstvene zaštite odraslih građana sa kućnim lečenjem i patronažom, kao i Služba specijalističko konsultativnih delatnosti (oftalmologija, otorinolaringologija, interna medicina, psihijatrija, medicina rada i fizikalna medicina).

Zatim, deo Službe zdravstvene zaštite žena sa izmeštanjem ginekološkog ultrazvuka u renoviran prostor ginekologije, kao i deo Službe radiološke dijagnostike odnosno izmeštanje Ultrazvučnog kabineta u poptpuno renoviran i opremljen prostor sa novim ultrazvučnim aparatom. Takođe i deo prostora tehničkog odeljenja.

Autor: Aleksandra Aras