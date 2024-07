STIŽU PLJUSKOVI I GRMLJAVINA! Novo upozorenje RHMZ: Ovi delovi Srbije na udaru!

Za 28. jul je u celoj Srbiji upaljen narandžasti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će do kraja jula vreme biti pretežno sunčano i toplo. Jedini izuzetak je ponedeljak, 29. jula, kada se u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i istoku Srbije očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Prema najavi RHMZ-a objavljenoj u 21.55 sati, maksimalne temperature u poslednjim danima jula će biti:

28. jula: od 33 do 37 stepeni

29. jula: od 29 stepeni na severozapadu do 35 stepeni na jugu i istoku Srbije

30. jula: od 28 do 32 stepena

31. jula: od 30 do 33 stepena

Za 28. jul je u celoj Srbiji upaljen narandžasti meteoalarm, što predstavlja upozorenje na opasno vreme.

Početkom avgusta: Od 32 do 35 stepeni i 3. avgusta: lokalno do 37 stepeni, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom

Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" izdao je upozorenje za 28. jul, kada se očekuje tropski dan sa temperaturama do 37 stepeni, naglašavajući mere zaštite za vreme visokih temperatura.

Zaštita od grmljavine je ključna za vašu sigurnost. Evo nekoliko saveta kako se zaštititi:

Pronađite sklonište:

Uđite u zgradu ili automobil. Metalni okvir automobila može pružiti zaštitu od udara groma.

Izbegavajte male skloništa kao što su kabine, štale i šupe koje ne pružaju adekvatnu zaštitu.

Izbegavajte otvorene prostore:

Ne stojte na otvorenim poljima, vrhovima brda ili planina.

Ne koristite bicikle, motore ili golf kolica.

Izbegavajte vodu:

Ne plivajte i ne boravite u blizini vodenih površina kao što su jezera, reke, bazeni i morska obala.

Izbegavajte visoke objekte:

Ne stojte ispod ili u blizini visokih stabala ili metalnih stubova.

Ako ste u grupi, razdvojite se kako biste smanjili rizik od udara u više osoba odjednom.

Unutrašnja sigurnost:

Izbegavajte korišćenje električnih uređaja, kao što su telefoni, računari i kućanski aparati.

Ne dirajte vodovodne instalacije, kao što su slavine i cevi.

Ukoliko ste na otvorenom i ne možete naći sklonište:

Čučnite sa stopalima spojena i glavom spuštenom između kolena. Izbegavajte ležanje na zemlji.

Pratite vremenske uslove:

Pratite vremensku prognozu i upozorenja o nevremenu kako biste mogli da planirate svoje aktivnosti u skladu s tim.

