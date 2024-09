OPASNA ZARAZA SE ŠIRI KOD KOMŠIJA! Očekuju se novi slučajevi 'balkanskog gripa', ova grupa ljudi NAJUGROŽENIJA

U Crnoj Gori prijavljen je još jedan slučaj zaraze "kju groznicom", a pacijent nije naveo kontakt sa oboljelim životinjama.

Doktorka Sanja Medenica iz Instituta za javno zdravlje rekla je da imaju još jedan prijavljen slučaj zaraze kju groznicom kod stanovništva.

Šta je "balkanski grip" koja udara na ovce i goveda, ali i na ljude?

"Infektivna klinika nam je prijavila slučaj. Reč je o pacijentu pacijentu koji ima 51. godinu, a epidemiološko ispitivanje u toku", kazala je ona u Bojama jutra na TV Vijesti.

Dodaje da pacijent nije naveo kontakt sa oboljelim životinjama, a ranije su prijavljena dva slučaja zaraze u Danilovgradu.



Očekuje li se širenje infekcije

"Možemo očekivati nove slučajeve, naročito kod osoba koje su najrizičnije, odnosno koje su bile u kontaktu sa obolelim životinjama", rekla je Medenica.

Kazala je da Institut trenutno vrši epidemiološki nadzor nad 28 osoba.

"Mislim da je 14 osoba trenutno u epidemiološkom nadzoru za Nikšić, naša koleginica iz Nikšića to radi, imamo takođe neke uzorke koji su poslati Institutu na testiranje", dodala je.

Rekla je da je osnovna mera prevencije da se mleko pasterizuje i prokuvava i da se svi mlečni proizvodi pripremaju od pasterizovanog mleka.

Đaković: Tražićemo pomoć Vlade

Meštani iz nikšićke i danilovgradske opštine proteklih dana su protestovali zbog lokacija na kojima su eutanazirane životinje zakopavane ili je to bilo predviđeno.

Vladimir Đaković, direktor Uprave za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kaže da bi iskopavanje životinja bilo mnogo opasnije nego ono što je već učinjeno.

"Mi ćemo ići informacijom prema Vladi, da tražimo pomoć, da nam pomogne da se odredi jedna ili više lokacija u Crnoj Gori, koja će biti obavezujuća, jer ovo više nije rešenje", naveo je on.

Đaković je rekao da u Nikšiću ima više od 20 životinja koje će biti eutanazirane, a u Danilovgradu još devet.

"Do jučerašnjeg dana smo eutanazirali 103 PCR pozitivnih krava. Ne isključujem mogućnost da će do 200 doći ta cifra do kraja, ili možda premašiti taj broj", dodao je.

Koliko je hrana bezbedna

Osvrnuo se i na bezbednost hrane.

- Mleko koje prođe termičku obradu, a sve mlekare u Crnoj Gori termički obrađuju mleko, apsolutno je bezbedno za ljudsku upotrebu. Takođe, trenutno nije zabeleženo nijedno gazdinstvo koje proizvodi sir, a da bilo koje grlo ima kju groznicu - istakao je.

Đaković je rekao da će ove ili naredne sedmice početi isplata štete gazdinstvima koja su prva bila pogođena zarazom. Smatra da je situacija trenutno pod kontrolom.

Sve o kju groznici i njenim simptomima pročitajte u našem zasebnom tekstu.

Autor: Aleksandra Aras