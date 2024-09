POLARNI VRTLOG STIŽE U SRBIJU: Hladni talas sa Severnog pola donosi još jače zahlađenje, a EVO kako će to uticati na zimu pred nama!

Vikend za nama obeležile su prosečne temperature vazduha za kraj oktobra i početak novembra, ali je zahlađenje brzo prošlo i postepeno se vraćaju temperature u skladu sa kalendarom. Narednih dana u pojedinim delovima Srbije očekuje se i do 25 stepeni, a sledeće sedmice će živa u termometru da skoči do 27 stepeni Celzijusa.

Međutim, meteorolozi najavljuju da će već sledećeg meseca ponovo doći do prodora hladnog vazduha i da će polarni vrtlog još jače uticati na vremenske prilike u našoj zemlji.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da počinje topliji period, ali će na jugu biti uz naoblačenje i pljuskove, moguća i grmljavina. Naoblačenje će se proširiti ka drugim krajevima, osim u Vojvodini, gde se očekuje da bude suvo. Temperatura vazduha će biti i do 25 stepeni.

-Pred nama je topliji period sa prosečnim temperaturama za ovo doba godine. Do vikenda ćemo osećati uticaj visinskog ciklona koji se prebacio sa Balkanskog na Apeninsko poluostrvo. Već danas imamo ponovo više oblaka i kiše naročito u južnoj polovini Srbije. Granica slabe kiše u četvrtak biće oko Beograda. Najviša temperatura u zavisnosti od oblačnosti biće od 20 do 25 stepeni Celzijusa uz slab do umeren, u Podunavlju i Pomoravlju, pojačan istočni i jugoistočni vetar – kaže Ristić.

Očekuje da za vikend i početkom sledeće nedelje dođe do kraće stabilizacije vremena uz malo oblaka i puno sunca. Biće toplije sa najvišom temperaturom od 23 do 27 stepeni Celzijusa. Međutim, sledeće sedmice, u sredu 25. septembra dolazi do nove promene uz naoblačenja praćena kišom i manjim padom temperature.

Ivan Ristić najavljuje da ćemo u prvoj polovini oktobra imati Miholjsko leto, a "novo jače zahlađenje, prema sadašnjem prognostičkom materijalu, desiće se u drugoj polovini oktobra".

-Više Balkan neće biti najtopliji region. Bili smo užarena tačka 14 meseci. Sadašnji proračuni ukazuju da ima šanse za jače zahlađenje u oktobru zbog ponovnog dolaska hladnog vazduha sa Severnog pola. To bi moglo da bude od sredine oktobra i tokom druge polovine meseca. Po jednom modelu se to vidi i ranije, već od 10. oktobra, dok drugi ukazuje na desetak dana kasnije, još uvek ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo kada će to da se desi – kaže Ristić.

Ukoliko se ostvare ove prognoze temperature vazduha će tada biti znatno niže u odnosu na trenutne, bile bi nalik temperaturama koje smo imali prethodnog vikenda, od 10 do 15 stepeni Celzijusa, ali i malo niže.

Ivan Ristić kaže da su prosečne temperature vazduha za Beograd:

- za prvu dekada meseca minimalno 9 do 12, maksimalne su 19 do 22 stepeni

- za drugu dekadu najniža prosečna temperatura je od 9 do 12 stepeni, maksimalna od 16 do 20 stepeni

- u trećoj dekadi minimalna je 5 do 9 stepeni, dok je maksimalna od 14 do 18 stepeni

-Povratak hladnog vazduha u Srbiju bi sada mogao da bude i snažniji od prethodnog, to se i pre dešavalo, međutim zadnjih godina su izostale takve pojave. Ali, još uvek postoji konekcija Severnog pola i Velike Britanije, tu se ništa ne menja, samo je pitanja dana kada će da se desi. Pretpostavka je da bi to moglo da bude mesec dana kasnije u odnosu na prethodni. Još su promenjena strujanja prisutna i nema na vidiku jačeg otopljenja. Sve ide u pravcu da će zima 2024/2025. biti prava zima, sa snegom na planinama i u gradovima - zaključuje Ivan Ristić

Autor: Iva Besarabić