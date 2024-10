Vesić u Kini sa rukovodstvom kompanije 'Huawei' o mogućnostima dalje saradnje

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas kompaniju “Huawei” u okviru posete kineskom gradu Šenžen, gde je razgovarao o mogućnostima dalje saradnje sa tom kompanijom koja već posluje u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju brze pruge.

Vesić je rekao da je kompanija “Huawei” kao svetski brend proslavila Šenžen i da je to jedna od kineskih kompanija koja veoma dugo radi u Srbiji, te da je tokom posete bilo reči o tome šta još mogu da urade.

“ Oni su već prisutni na u našoj zemlji, posebno kada su u pitanju brze pruge jer se njihovi sistemi koriste na signalizaciji. Predočio sam im mogućnosti šta mogu da rade kada je u pitanju upravljanje auto-putevima i prugama”, rekao je Vesić.

Dodao je će biti razmotreni predlozi kompanije “Huawei” koja, kako je istakao, na veoma dobar način optimizuje saobraćaj, smanjuje troškove, koristi veštačku inteligenciju.

“Sasvim sigurno, bićemo spremni da sarađujemo i sa njima, kao što već sarađujemo po pitanju brzih pruga”, rekao je Vesić.

Kako je naveo, ideja da se sa jednog mesta upravlja svim našim auto-putevima i brzim saobraćajnicama - da se zna gde se dešavaju udesi, da se celim sistemom signalizacije upozoravaju vozači da uspore, da se automatski preusmerava saobraćaj kako bi se izbegle gužve, da u slučaju vremenskih nepogoda vozači takođe dobijaju informacije…

“Za nas je to veoma važno i mi se trudimo da ovih naših postojećih 1.000 kilometara auto-puteva pretvorimo u pametne auto-puteve jer do 2030. godine, prema novoj direktivi Evropske komisije, nijedno vozilo u Evropskoj uniji neće moći da bude proizvedeno ukoliko ne bude imalo komunikaciju, u slučaju komplikacije, sa glavnim upravljačima puta u smislu da će vozilo samo dobijati informacije o ograničenju brzine, o tome kako treba da se ponaša na putu što je veoma značajano zbog bezbednosti, ali mi moramo da budemo spremni za to da naši auto-putevi budu takvi”, rekao je Vesić i dodao da se novi auto-putevi koji se grade u našoj zemlji, grade tako da budu pametni.

Ministar je naglasio da je sastanak sa predstavnicima kompanije “Huawei” bio dobar i da to pokazuje koliko je kineskoj strani važna saradnja sa srpskom stranom.

“Danas je ovde nacionalni praznik, oni su svi bili u kompaniji i veoma su zadovoljni i srećni što mogu da rade u Srbiji”, rekao je Vesić.

Zahvalio je Narodnoj Republici Kini na tome što investira u Srbiju, navodeći da su u poslednjih 14 godina investirali u našu zemlju šest milijardi evra i da su drugi investitor po snazi.

“Takođe, drugi su naš partner u robama i uvozu i zaista je za nas kinesko tržiste značajno, posebno što je 1. jula stupio na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini koji će omogućiti da se ta saradnja još produbi”, rekao je Vesić.

Sa druge strane, dodao je da kineske kompanije, radeći u Srbiji, stiču evropske sertifikate i sebi daju mogućnost da rade na drugim projektima u svetu, te kao primer naveo “China railway international company“ koja je gradeći brze pruge u Srbiji dobila sve evropske sertifikate.

Ministar je zaključio da je saradnja između Srbije i Kine od obostrane koristi i izrazio nadu da će se ta saradnja produbiti.

Osim kompanije “Huawei”, ministar Vesić je u okviru posete Kini razgovarao u Guangdžou sa predstavnicima kompanija “Šandong” i “China railway international company“, koje takođe posluju u našoj zemlji.