Evo kada zahlađenje stiže u Srbiji: Ne dajte da vas leto u oktobru zavara, od ovog datuma sledi pad temperature!

Najnovija vremenska prognoza za Srbiju.

Nastavlja se stabilno i veoma toplo vreme. Ipak, jutra su hladna i maglovita, iako je tokom dana natprosečno toplo.

Inače, Srbija je pod uticajem anticiklona i vrlo visokog vazdušnog pritiska, pa je vreme stabilno i suvo, a takva vremenska prognoza očekuje se i u narednom periodu, istakao je Đorđe Đurić.

Do kraja dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, u Beogradu do 23°C.

Još toplije biće drugog dana vikenda, uz dalji priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Nakon hladnog jutra, maksimalna tempetratura tokom dana biće od 20 do čak letnjih 26 stepeni.

Kada je reč o Beogradu, nakon jutarnjih 12, tokom dana biće do 25-26°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj oktobra u Srbiji od 14 do 18 stepeni, one će sutra biti više i za 5 do 8 stepeni od napomenutog proseka.

Malo svežije biće samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz temperature do 19°C.

Duvaće i dalje slab jugoistočni vetar, u košavskom području umeren, na jugu Banata povremeno i jak.

Slično i veoma toplo vreme očekuje se u Srbiji i u ponedeljak.

Od utorka sledi postepeni blagi pad temperature vazduha, ali ostaće i dalje relativno toplo vreme.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, a sve do 2. novembra prelaziće 20 i dosrtizati 21-22°C.

Prema trenutnim prognozama, nakon 3. novembra sledi zahlađenje i pad temperatura vazduha na prosečne vrednosti za početak novembra, tako da se u većem delu Srbije očekuju temperature od oko 10 stepeni, uz vreme koje će nalikovati kalendarskom.

I pored očekivanog zahlađenja, ono neće biti zimskog karaktera, već se očekuje povratak vremena na normalne vrednosti.

Autor: Aleksandra Aras