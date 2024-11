'TO BI BIO ČIN DUBOKE PRAVDE' Karađorđević pozvao Trampa da povuče priznanje tzv. Kosova!

Filip Karađorđević, princ-naslednik, pozvao je u nizu objava na mreži Iks Donalda Trampa da povuče priznanje nezavisnosti Kosova, i označio ga u tim objavama:

- Sa pobedom Donalda Trampa na američkim predsedničkim izborima 2024. godine, postoji obnovljen potencijal za odstupanje od spoljnopolitičkih odluka koje su oblikovale globalnu stabilnost! Među najznačajnijim od njih je priznanje Kosova, odluka koja ostaje duboko sporna. Hrabar i principijelan korak Donalda Trampa trebalo bi da bude preispitivanje i povlačenje ovog priznanja: potez koji ne samo da bi ispravio istorijsku nepravdu već i ojačao položaj Amerike kao šampiona pravičnosti i vladavine prava - naveo je Karađorđević.

Ponovio je da je "samoproglašena nezavisnost Kosova 2008. usledila nakon intervencije NATO 1999. godine, kampanje opravdane optužbama o genocidu nad etničkim Albancima koje su kasnije dovedene u pitanje".

- NATO bombardovanje, koje je trajalo 78 dana, raselilo je stotine hiljada ljudi, čime je Kosovo praktično postalo protektorat NATO-a. Danas Kosovo priznaje samo polovina država članica UN, a velike sile poput Rusije, Kine, Indije i Brazila solidarne su sa Srbijom. Za Srbiju bi povlačenje priznanja Kosova od strane Sjedinjenih Država pod vlašću Donalda Trampa bio čin duboke pravde i znak posvećenosti ispravljanju grešaka iz prošlosti.

With @realDonaldTrump winning the 2024 US presidential election, there is renewed potential for a shift away from foreign policy decisions that have shaped global stability.



1/9⬇️