'VAŽNO JE DA SE VRATI POVERENJE U UNIVERZITETSKU NASTAVU' Dejan Vuk Stanković o početku nove akademske godine za Pink: Striktno moraju da se odvoje na univerzitetima politika i obrazovanje (VIDEO)

Nova akademska godina na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas, 3. novembra, nakon završetka ispitnih rokova. Svi fakulteti su spremno dočekali početak nove školske 2025/26. godine.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je gostujuću u Novom jutru na Tv Pink, da u novoj akademskoj godini očekuje da bude striktno odvojen obrazovni proces na univerzitetima od politike i istakao da će država da reaguje na postupke koji su nezakoniti.

- Važno je da počne akademska godina, važno je da se odvija u skladu sa zakonom i najboljim mogućim pedagoškim praksama. Važno je da se vrati poverenje u univerzitetsku nastavu na teritoriji celokupne Srbije. Koristim ovu priliku da čestitam svim rektorima, dekanima, profesorima, saradnicima i studentima početak školske godine, a posebno bih istakao čestitku brucošima koji po prvi put ulaze u amfitetatre. Fakulteti treba da budu mesto koje je izvor znanja i veština. Fakulteti ne mogu da postoje u punom smislu te reči ako na njima nema aktivne nastave, to znači ako na njima nema predavanja, vežbi, kolokvijuma, polaganja ispita - rekao je Dejan Vuk Stanković u Novom jutru.

On se osvrnuo na procenu štete od strane blokadera.

- Problem je u tome što procena šteta nije samo ona koja se može izraziti u ekonomskim kategorijama, pa da kažete koliko je to koštalo. Šteta je mnogo dublja. Dovedeno je u pitanje poverenje u visoko školske institucije i sada se to poverenje postepeno vraća. Ono će se vraćati ako se u prvi plan stavi ono što je uloga Univerziteta, a to je da bude izvor i promoter znanja. Fakultete treba da bude mesto gde mladi ljudi uče, gde se motivišu, da bude mesto gde mladi ljudi uče da međusobno komuniciraju, između sebe i sa svojim nastavnicima - rekao je Vuk Stanković.

On je dodao da akademska zajednica treba da bude bazirana na znanju i vrlini.

Prvi blokader je rektor Đokić koji je i dalje rektor.

- Ja nemama mehanizme kako bi taj sistem odgovornosti mogao da sprovedem u delo. Postojeći zakoni ne nude laka rešenja kada je reč o promeni i rektora i dekana- dodao je Vuk Stanković i dodao da nema prostora da se to pitanje do kraja završi.

- Umesto tog pitanja mislim da je bolje da damo podršku normalizaciji prilika na Univerzitetu. Bolje je da uđemo u dijalog sa Univerzitetima na racionalnim i zakonskim osnovama. Ja lično kao ministar prosvete neću ići u onu vrstu kompromisa koje su van granica zakona. Ali da imam moralnu i profesionalnu obavezu sa svakim dekanom, sa svakim rektorom bez obzira na njegov političko opredeljenje imam - rekao je on u Novom jutru.

On je dodao da striktno moraju da se odvoje na univerzitetima politika i obrazovanje, ali da pravo na politički stav imaju svi uključujući one koji su rektori i dekani, nastavnici i studenti.

- To pravo imaju kao građani van zgrada fakulteta i svaka vrsta opstrukcije normalnog nastavnog procesa na Univerzitetu neće proći ni neopaženo ni nesankcionisano- rekao je ministar.

Autor: Jovana Nerić