Pacijenti dolazili s temperaturom, pritiskom, ali i ovim simptomima opasnim po život! Ovako je protekla 1. noćna smena u domovima zdravlja

Od ponedeljka uveče 14 ustanova po nalogu Ministarstva zdravlja uvelo dežurne ekipe, građani koji su potražili pomoć lekara žalili se i na alergije, pritisak, bol u uhu.

Prva noćna smena u 14 domova zdravlja u Srbiji, koji je dosad nisu imali, protekla je relativno mirno, a pacijenti koji su tražili pomoć lekara žalili su se na simptome virusa i alergija, temperaturu, povišen pritisak, a bilo je i onih koji su došli zbog povreda. U Nišu se sumnjalo i na predinferktno stanje.

Od ponedeljka 24-časovno dežurstvo uvedeno je u domovima zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, kao i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ostale ustanove već imaju funkcionalne hitne službe koje rade tokom cele noći. Kako su objasnili iz Ministarstva zdravlja, uvođenjem noćnih smena nastoji se da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Dr Dragana Milošević, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u DZ Voždovac, rekla je za Javni servis da je od prvog trenutka noćnog dežurstva bilo posla.

- U toku noćne smene bilo je sedam pacijenata. Uglavnom su to bile respiratorne tegobe, stomačni problemi i visoka temperatura. Cilj ovog dežurstva je da se rasterete Urgentni centar i Hitna pomoć. Primamo hitna stanja koja su za nas, uz dobijanje adekvatne terapije, a ako je potreban uput za dalje, lekar će sam odlučiti o tome.

Iz niškog doma zdravlja poručuju da se lekarima javilo 14 pacijenta s hitnim akutnim stanjem.

- Noćna smena je protekla mirno. Pruženo je više od 20 zdravstvenih usluga. Medicinska ekipa zbrinula je pacijente sa akutnim zdravstvenim problemima i pružila terapiju. Bilo je pacijenata s pritiskom, alergijskim reakcijama i kod nekoliko pacijenata je postojala sumnja na predinfarktno stanje, pa su upućeni na Kliniku za kardiologiju - navode lekari.

U Domu zdravlja Palilula su tokom prve noćne smene bila samo četiri pacijenta.

- Jedan se javio zbog bolova u leđima, drugi zbog bola u uhu, treći je tvrdio da je imao povišen puls, a četvrti povišen pritisak, koji je, kada su lekari proverili, bio u redu. Ovo je bila tek prva noć i nastavljamo dalje - kratko je kazao direktor dr Aleksandar Stojanović.

Nedeljom ranije počinju Noćne smene u domovima zdravlja se odnose na smenu od 20 do sedam sati radnim danima i subotom na nedelju, dok nedeljom na ponedeljak obuhvataju period od 19 do sedam časova.

I u DZ Novi Sad noć je protekla mirno jer se lekaru opšte medicine javilo 12 pacijenta.

- Žalili su se na akutne tegobe u vidu virusnih infekcija koje su uobičajene za ovo doba godine, na bolove u stomaku, alergijske reakcije, povrede ruke, vrtoglavice, hipertenzije i bol u uhu. Njih 60 odsto je zbrinuto na primarnom nivou, a ostali pacijenti su zahtevali sprovođenje dodatne dijagnostike i opservacije - kaže dr Mirjana Kolundžić, načelnica službe opšte medicine.



Inače, noćni rad u ovom domu zdravlja čini lekar opšte prakse, dve medicinske sestre/ tehničara i jedan laborant. Građani im se mogu obratiti u slučaju novonastalog akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili iznenadnog pogoršanja hronične bolesti.

Autor: A.A.