Svaka škola i domaćinstvo, čak i u najzabačenijim krajevima zemlje, dobiće pristup brzom internetu do završetka „Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije“. Time se stvaraju jednake šanse za obrazovanje, rad i pokretanje biznisa, ali i jača konkurentnost domaće privrede, poručio je prof. dr Boris Bratina, ministar informisanja i telekomunikacija, danas u Palati Srbija.

Povodom svečane najave početka druge faze radova, Ministar Bratina saopštio je da će u narednom periodu biti izgrađeno više od 3.200 kilometara optičkih trasa, što će pokriti oko 470 sela u kojima živi približno 212.000 građana, dok je tokom prve faze, koja je počela u septembru 2022, već postavljeno 1.600 kilometara mreže u 400 naselja. Ukupno je projektom obuhvaćeno i uvođenje interneta u 700 osnovnih škola i isturenih odeljenja, a očekuje se da svi radovi budu završeni do septembra 2027.

- Od Ade i Sente preko Rekovca do Trgovišta i Surdulice, obezbedićemo brzi internet u svakom kutku naše zemlje i zajedno ispisati novu stranicu moderne istorije Srbije - zaključio je Bratina, i pozvao je sve lokalne samouprave da se priključe naporima Ministarstva informisanja i Vlade Srbije u digitalnoj transformaciji i izgradnji boljeg životnog standarda za građane ruralnih područja.

Ukupna vrednost projekta koji sprovodi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) iznosi 142 miliona evra.

Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, izjavio je da je brzi internet u ruralnim područjima donosi ekonomske prilike, pogotovo za male biznise:

- Investicije EBRD u Srbiju, kroz oko 400 projekata od 2001, dostigle su 10 milijardi evra, od čega je polovina usmerena za podršku malim i srednjim preduzećima. Ovaj važan infrastrukturni projekat pomoći će im da budu konkurentniji i uspešniji, bez obzira gde se nalaze – saopštio je Kolanđeli.

U ime Investicionog okvira za Zapadni Balkan, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva naglasila je da je projekat primer uspešnog partnerstva Srbije i Evropske unije u modernizaciji digitalne infrastrukture.

- Danas pravimo još veći iskorak napred uz dodatnih 33 miliona evra podrške EU i aktiviranje zajma EBRD-a od 100 miliona evra, što će omogućiti da se optička mreža Srbije proširi dublje u ruralna područja, gde je povezanost najpotrebnija. Na hiljade domaćinstava već je osetilo benefite ovog projekta, koji otvara vrata za nove poslove, bolje javne usluge, podiže kvalitet života – izjavila je Halačeva, koja je čestitala na dosadašnjim rezultatima u izgradnji širokopojasne komunikacione infrastrukture.

Prisutnima, među kojima je bio veliki broj predstavnika lokalnih samouprava, obratio se i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, koji je istakao zadovoljstvo činjenicom da je grad uključen u ovaj projekat.

Donje Grbice je postalo prvo selo koje je dobilo brzi internet u okviru prve faze projekta zajedničke izgradnje širokopojasne infrastrukture u ruralnim područjima. Radovi su planirani u osam drugih seoskih područja, a brzi internet dobiće i sedam škola iz okoline Kragujevca. Digitalna infrastruktura nije luksuz već osnova za razvoj, gradova, opština i sela – rekao je Dašić.