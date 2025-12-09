Put od Beograda do popularnog grada u komšiluku traje 2,5 sata, ali na granici je haos, čeka se i po 6 sati: Po autobusu procedura skoro sat vremena

Iako nas iz Beograda deli nepuna 2,5 sata do Temišvara i čuvenog prazničnog adventa u ovom rumunskom gradu, svakog decembra već gotovo deceniju unazad svedočimo višečasovnim čekanjima na granici koja ovo kratko putovanje pretvaraju u pravu agoniju. Putnici, ali i agencije iz Srbije su vidno nezadovoljni čitavom situacijom, a kako stvari stoje, u narednom periodu bi moglo biti i gore, jer se i u Rumuniji postepeno uvodi EES sistem.

Praznična groznica tradicionalno startuje prvim vikendom decembra, bar kada je reč o putovanjima ka rumunskom gradu Temišvar.

Temišvar, poznat i kao "mali Beč", je gotovo tokom cele godine u ponudi turističkih agencija, ali turiste posebno očarava praznična čarolija kojom odiše advent.

Kako objašnjava Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija YUTA, višečasovno čekanje na granicama sa Rumunijom u ovo doba godine nije novost. To se dešava zbog velikog broja turističkih autobusa i činjenice da su srpskim turistima veoma privlačni upravo oni aranžmani koji podrazumevaju jednodnevni obilazak Temišvara.

- Računica je jednostavna. Ako je po putniku potreban minut do dva za pregled dokumentacije, a jedan solo autobus može da primi oko 50 putnika, to vam je već oko sat vremena čekanja. Neka je pet autobusa na granici, to je pet sati čekanja - objašnjava Seničić.

U praksi je, kako dodaje, još gore.

- Rumuni, baš kao i Mađari imaju nešto laganiji sistem rada. Na našem delu granice se sve dosta brzo završi, a onda sledi čekanje. Ali to nije novost, tako je deceniju unazad. Prošle godine su čekanja na granicama sa Mađarskom i Hrvatskom bile po pet i više sati - navodi sagovornik.

Prema njegovim rečima, YUTA je prošle godine i intervenisala zbog ovog problema, ali turističke agencije mogu samo da se žale, a unutrašnja stvar jedne zemlje je kako će to rešiti.

Više od 50 autobusa proteklog vikenda

Kako navode iz jedne beogradske turističke agencije koja nudi aranžmane za Temišvar, proteklog vikenda je situacija na granici zaista bila problematična.

- Gužve su svake godine u prvom vikendu decembra i to je nešto što nam je dobro poznato. Ipak, proteklog vikenda je zaista jako puno autobusa bilo na graničnom prelazu Vatin, a iako nemamo precizne podatke, možemo slobodno reći da ih je bilo više od 50 - pričaju iz ove agencije.

Njihov autobus je krenuo iz Beograda nešto pre 5 sati izjutra, baš kako bi se izbegla velika gužva. Uprkos tome, čekali su oko tri sata da pređu granicu sa Rumunijom.

- Znamo da su neki čekali i po šest sati, pa se možemo smatrati i srećnima. Drugi su pomerali polazak u nadi da će izbeći gužvu, ali se to nije dogodilo. Činjenica je da ima puno turističkih agencija, ne samo iz Beograda već i čitave zapadne Srbije koje idu ka Temišvaru ovim putem, ali dodatni problem predstavljaju prevoznici koji samoinicijativno organizuju takva putovanja - navode.

Višečasovno čekanje bez toaleta

Iz ove agencije potvrđuju navode koji su se mogli pročitati i na društvenim mrežama, da na graničnom prelazu Vatin ni sa srpske ni sa rumunske strane nema toaleta, pa je čekanje dodatno otežano.

- Pritom, čeka se ovoliko iako sistem EES još uvek nije uveden na svim graničnim prelazima sa Rumunijom. Ko zna kako će biti kada i to zaživi i šta tad možemo da očekujemo - sa opravdanim pesimizmom komentariše sagovornica iz beogradske agencije.

EES na granicama sa Rumunijom od sledećeg vikenda?

Prema saznanjima kojima raspolaže pomenuta turistička agencija iz Beograda, EES sistem bi na graničnom prelazu Vatin mogao da zaživi od idućeg vikenda (12. i 13. decembar).

U prvoj fazi primene EES sistema na granici sa Srbijom, sistem je implementiran samo na jednom prelazu: Naidaš (Năidăș) - Kaluđerovo.

Postepena implementacija zapravo bi značila da se pečati u pasoš i dalje udaraju ručno, ali se koriste ostali segmenti EES sistema, poput fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.

Kako objašnjava Aleksandar Seničić, već sada je evidentno da EES sistem pravi problem, odnosno da je čekanje na granicama sa Mađarskom i Hrvatskom na primer, značajno duže nego pre.

- Imali smo najave da će se koristiti i takozvani mobilni uređaji za fotografisanje, te da će carinici ulaziti u autobuse i samo fotografisati putnike, kako bi se makar taj deo ubrzao. Ipak, za skeniranje otisaka će se morati napuštati autobus. Na aerodromima je recimo dobar primer primene, gde na postavljenim čitačima putnici sve rade samostalno, fotografisanje i otiske, a potom dobiju informaciju na koji šalter dalje da se upute i sve traje 20-ak sekundi po putniku - precizira Seničić.

Dokle god tako nešto ne zaživi na drumskim graničnim prelazima, višesatna čekanja su neminovna.

Putovanje automobilom kao alternativa

Više puta spominjani granični prelaz Vatin radi 24 sata i on je takoreći glavni pravac za sve turističke autobuse, ali i automobile koji put Temišvara kreću iz Beograda i čitave zapadne Srbije. S druge strane, prelaz Srpska Crnja koji je takođe zabeležio velike gužve u svom 24-časovnom radnom vremenu prihvata sva putnička i teretna vozila iz pravca Novog Sada i Zrenjanina.

Da bi se u sred prazničnog perioda izbegla čekanja, alternativni granični prelazi ka Rumuniji su prihvatljiva opcija za one turiste koji putuju sopstvenim prevozom. Jedan od takvih prelaza je i "Jaše Tomić" čije radno vreme je od 7 do 19 časova, ali je rezervisan samo sa putničke automobile.

Takođe, Đerdap II je još jedna alternativa za putnička vozila, a njegovo radno vreme je 24 sata.

Bez obzira na koji se granični prelaz uputimo, rumunska granična policija obezbedila je prikaz u realnom vremenu koji će nam otkriti kolika su zadržavanja na svim prelazima.

Prema njihovim podacima, u subotu 6. decembra je rumunsku granicu prešlo ukupno 78.500 ljudi.



Autor: Jovana Nerić