PIO FOND DELI POKLONE: 100 veš mašina za penzionere – evo kako da ih dobijete!

Redovna povećanja penzija, uključujući decembarsko od 12,2 odsto, značajna su podrška našim penzionerima.

Generacije koje su gradile zemlju i borile se za sve nas, Fond PIO tokom cele godine sprovodi aktivnosti u okviru društvenog standarda korisnika penzija:

- besplatna desetodnevna rehabilitacija u banjama Srbije

- sportsko-rekreativne i kulturno-edukativne aktivnosti

- paketi solidarne pomoći za najugroženije

- podrška penzionerskim udruženjima i jačanje socijalnog dijaloga

- brojni popusti i pogodnosti uz Penzionersku karticu

Ovog meseca, u saradnji sa Bankom Poštanska štedionica, Fond PIO podržava akcije Tehnomanije namenjene penzionerima.

Od 8. do 11. decembra aktuelna je podela 100 veš mašina penzionerima koji imaju Penzionersku karticu Fonda PIO ili otvoren račun u Banci Poštanska štedionica, a koji se u navedenom periodu prvi jave u programu TV Studio B.

Fond PIO poručuje da ostaje posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika.

Autor: Dalibor Stankov