AMSS: Oprez zbog magle, višesatna zadržavanja teretnjaka na izlazu

Vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za voznju, a magla može otežavati vidljivost samo u jutarnjim časovima u kotlinama i pored rečnih tokova, navode iz AMSS-a.

Saobraćaj je van gradskih sredina umerenog intenziteta, a usporenije se prolazi u zonama radova, dodaje se u izveštaju.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju od sat vremena do osam sati, najduže na Batrovcima.

Na izlazu, na Sremskoj Rači teretna vozila se zadržavaju sat vremena, na Bezdanu tri sata, na Kelebiji i Šidu pet sati, na Horgošu šest sati, a na Batrovcima osam sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

