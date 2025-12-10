AKTUELNO

Društvo

AMSS: Oprez zbog magle, višesatna zadržavanja teretnjaka na izlazu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/M. Krasić ||

Vozače danas očekuju uglavnom povoljni uslovi za voznju, a magla može otežavati vidljivost samo u jutarnjim časovima u kotlinama i pored rečnih tokova, navode iz AMSS-a.

Saobraćaj je van gradskih sredina umerenog intenziteta, a usporenije se prolazi u zonama radova, dodaje se u izveštaju.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu zadržavaju od sat vremena do osam sati, najduže na Batrovcima.

Na izlazu, na Sremskoj Rači teretna vozila se zadržavaju sat vremena, na Bezdanu tri sata, na Kelebiji i Šidu pet sati, na Horgošu šest sati, a na Batrovcima osam sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: A.A.

#AMSS

#Magla

#Stanje na putevima

#Upozorenje

#teretnjaci

#uslovi za vožnju

POVEZANE VESTI

Društvo

Teretna vozila na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije čekaju do devet sati: Ovo su detalji, savetuje se oprez

Društvo

Oprez zbog magle! AMSS: Nema zadržavanja na graničnim prelazima

Društvo

AMSS: Putevi uglavnom suvi, oprez zbog magle i poledice

Društvo

Promenljivi uslovi za vožnju, teretnjaci na izlazu najduže čekaju na Šidu

Društvo

ŠTA SE DEŠAVA NA PUTEVIMA U SRBIJI? Oglasio se AMSS: Zbog ove dve pojave vozačima se savetuje poseban oprez

Društvo

OPREZ zbog magle na putevima: AMSS izdao upozorenje, gužve za kamione na granicama