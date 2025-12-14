MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO NOVI KONKURS Mesarović: Podržavamo kompanije koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta EVO KO MOŽE DA SE PRIJAVI

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je Ministarstvo privrede pokrenulo program podrške kompanijama koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta.

Za program je, kako je rekla ministarka Mesarović, opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva Ministarstva iznose do 30 posto vrednostiinvesticionog ulaganja, u iznosu od milion dinara do 10 miliona dinara po pojedinačnom zahtevu.

Sredstva su namenjena kupovini novih mašina, opreme i alata, kao i za finansiranje izgradnje, dogradnje, rekonstrukcijeadaptacije, sanacije i investicionog održavanja proizvodnog ili poslovnog prostora.

-Ovo je konkretan korak u politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem: više proizvodnje, više izvoza i više novih razvojnih projekata u Srbiji. Pozivam sve preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva i zadruge da se prijave na javni poziv i iskoriste podršku svoje države i time povećaju svoje izvozne kapacitete - rekla je Mesarović.

Autor: Dalibor Stankov