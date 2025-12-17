GORE UPOZORENJA, CELA SRBIJA NA UDARU! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna OPASNA POJAVA

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, magla koja nas je okovala prethodnih dana, ne jenjava ni narednih. Naprotiv, upozorenje na maglu i žuti meteo alarm upaljeni su i narednih dana, pogotovo za Nikoljadan, u petak, kada će cela zemlja biti obuhvaćena ovom meteorološkom pojavom.

Što se tiče aktuelnih podataka, kratkotrajna kiša sa područja zapadne Srbije, preko područja Beograda i Šumadije, ići će na istok zemlje, dok će u ostalim krajevima biti malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, a samo na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini maglovito i oblačno vreme.

Kako piše na sajtu RHMZ-a, pojačan vetar duvaće na jugu Banata. Najviša dnevna temperatura biće do 13 stepeni, na istoku Srbije oko 3 stepena. Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ponovo se očekuje niska oblačnost i formiranje magle.

Žuti meteo alarm uz maglu ukazuje na nepovoljne vremenske uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate. Pri niskim temperaturama objektivna je opasnost od mržnjenja kapljica magle i zaleđivanja.

Kako se može videti na fotografiji, za Nikoljdan cela zemlja će biti u žutom meteo alarmu, uz pojavu magle.

Suvo i stabilno vreme

U četvrtak ujutro mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne. U toku dana malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 8 do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.

Tri opasne pojave za Svetog Nikolu, više o tome čitajte u posebnoj vesti.

U petak se, nakon jutarnje magle i niske oblačnosti, tokom dana u većini mesta očekuju sunčani periodi, pa će i dnevne temperature biti u intervalu od 8 do 14 stepeni.

Za vikend biće više oblačnosti, naročito u nedelju, i dalje uz čestu maglu, a dnevne temperature u padu (od 5 do 8 stepeni).

Sledeće sedmice olujni vetar

Početkom sledeće sedmice, 22. i 23. decembar, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar (hladna košava). Magla i niska oblačnost u tom periodu biće češći u Timočkoj krajini, na zapadu i jugu Srbije.

U sredu prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama, kišom i snegom, a od četvrtka suvo, ali hladnije.

Autor: Iva Besarabić