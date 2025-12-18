Šok na sahrani u Sremskoj Mitrovici! Ustao iz kovčega usred opela: Ovo se ne zaboravlja

Sremska Mitrovica ostala je u šoku kada su širom grada osvanule umrlice mladog B.G. (49). Sahrana je usledila brzo.

"S bolom u duši javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima, žalosnu vest, da je naš B. G. preminuo 30. 11. u 49. godini života. Sahrana milog nam pokojnika obaviće se u nedelju 1. 12. u 14 sati na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici“, pisalo je na umrlicama.

Na opelu su se pojavili bliski ljudi, a „umrli“, koji je zapravo bio živ, sve vreme se pretvarao da je mrtav, ležeći u kovčegu tokom opela. U jednom trenutku čovek je ustao iz kovčega i počeo da se grohotom smeje, dok su se okupljeni u prvi mah uplašili, a onda i oni počeli da se smeju. Ovaj snimak objavljen je na Fejsbuku, a mnogi smatraju da čoveka treba kazniti za ovakvo delo.

B. G. je čak kupio i krst sa imenom i prezimenom i kovčeg u kojem je čekao prijatelje na opelu. Da, dobro ste pročitali. Sve je uradio planirano i svesno, podseća lokalni portal na najveći šok ovog grada koji se zbio prošle godine, ali ga se i sada, na "godišnjicu", sećaju u šoku.

„Ja se pitam da li je ovo normalno i nekažnjivo? Da ti oblepiš ceo grad svojim umrlicama, i posle praviš šegu?! Ovo ne sme proći nekažnjeno!

„Ovo je dno dna! Strašno šta ljudi rade“, „Priziva! Budala!“, „Zar to radi normalna osoba?! Sram da ga bude, treba ga kazniti!“, neki su od komentara.

Inače, kako su za medije objasnili meštani, B. G. je u Pećincima ovde imao porodičnu kuću i imanje koje je on, navodno, rasprodao i otišao da živi u Sremskoj Mitrovici.

„On je i ranije bio problematičan, a, šteta, imao je divne roditelje. Ne znam šta mu je to trebalo. Evo, njegove umrlice još stoje u Pećincima“, rekao je jedan poznanik B. G. Da neko sam organizuje sopstvenu sahranu nije prvi put, ali skoro da nema slučaja da je to neko uradio iz obesti.

Autor: S.M.