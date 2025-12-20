DANAS 4 DELA POD UPOZORENJEM, SUTRA CELA SRBIJA: Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Ujutro i pre podne u Vojvodini, na zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana. U ostalim krajevima danas će biti pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Magle će biti naročito sutra, zbog čega je u skoro celoj Srbiji na snazi žuti meteoalarm, zbog čega je potreban veliki oprez u vožnji.

Vetar danas u većem delu slab promenlјiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i jak, južni i jugoistočni, saopštava RHMZ.

Najviša od 5 do 10 stepeni Celzijusovih, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 stepena.

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

U nedelјu i početkom naredne sedmice imaćemo suvo i stabilno vreme, ali sa čestom maglom. U drugoj polovini sedmice mestimično sa padavinama.

U nedelјu i ponedelјak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije.

Vremenska prognoza za utorak

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlјe i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

Vremenska prognoza za sredu

U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno olujni jugoistočni vetar.

Upaljeni meteoalarmi za 3 dana

Zbog magle RHMZ je upalio meteoalarme za danas i sutra, a u ponedeljak samo u Banatu zbog vetra.

Danas će biti maglovito u četiri regiona Srbije - Bačkoj, Sremu, Zapadnoj i Istočnoj Srbiju, sutra u skoro celoj zemlji (bez magle samo u Banatu). U ponedeljak, alarm je upaljen u Banatu zbog vetra.

