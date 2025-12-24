Sutra praznik Svetog Spiridona: Majke, deca i bolesni posebno ga poštuju

Pravoslavni vernici 25. decembra slave Svetog Spiridona Trimituntskog, poznatog po skromnosti, čudima i pomoći ljudima.

Sveti Spiridon Trimituntski jedan je od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavnom svetu, poznat po svojoj skromnosti, blagosti i brojnim čudima. Njegov život bio je primer vere pretočene u svakodnevna dela, a narodna predanja o njemu prenose se vekovima, svedočeći o snazi molitve, praštanja i pomoći onima kojima je najpotrebnija. Praznik posvećen njemu obeležava se 25. decembra.

Skroman početak i put ka episkopstvu

Rođen oko 270. godine na Kipru, Spiridon je vodio jednostavan život stočara. Nakon smrti supruge potpuno se posvetio Bogu i veri. Zahvaljujući poštenju i pobožnosti, izabran je za episkopa grada Trimifunta, ali je do kraja života ostao blizak narodu i skroman u ponašanju.

Branilac vere

Učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde se borio protiv jeresi i branio temelje hrišćanske vere. Upokojio se 348. godine, a njegove netruležne mošti čuvaju se na ostrvu Krf, čiji je nebeski zaštitnik.

Svetitelj majki, dece i bolesnih

Zbog svoje dobrote, Spiridon je posebno blizak majkama i deci. U narodu postoji verovanje da bolesni koji njegov dan provedu u molitvi mogu dobiti isceljenje ili olakšanje. Poznat je i kao zaštitnik zanatlija – obućara, kožara, krojača, kovača i grnčara.

Čuda i pouke

Predanja govore da je zmiju pretvorio u zlato kako bi pomogao siromahu, da je vaskrsavao mrtve, zaustavljao reke i iscelio cara Konstantina. Jedna od najpoznatijih priča je o trgovcu koji je pokušao da prevari svetitelja pri kupovini stada koza – Spiridon ga je razotkrio i poučio poštenju.

Zaštitnik ostrva Krf

Sveti Spiridon se smatra večnim čuvarom ostrva Krf. Njegove mošti se četiri puta godišnje iznose u svečanoj litiji, a veruje se da je spasao ostrvo od kuge, gladi i napada osvajača. Najpoznatiji događaj desio se 1716. godine, kada je oluja, nakon molitve, rasterala neprijatelje tokom opsade.

Autor: Dalibor Stankov