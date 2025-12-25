OGROMAN ODZIV za Vučićevu meru – više od 420.000 prijava za samo 18 dana!

Proces „Svoj na svome“ beleži masovnu podršku građana – od 8. decembra do danas podneto je preko 420.000 prijava, što pokazuje da je Srbija uspostavila brz, jednostavan i besplatan sistem zasnovan na digitalizaciji.

Za samo 18 dana od početka podnošenja prijava, građani Srbije podneli su više od 420.000 prijava u okviru procesa „Svoj na svome“. Ovaj rezultat potvrđuje da je država uspostavila postupak koji je masovan, jednostavan, brz i potpuno besplatan, zasnovan na digitalizovanom sistemu koji omogućava da se prijava podnese neposredno i bez komplikacija, saopšteno je iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Prijave se podnose kroz više kanala – onlajn iz doma, 24 časa dnevno, preko JP Pošte Srbije ili jedinica lokalne samouprave. Bez obzira na kanal, princip je isti: građanin podnosi prijavu direktno, brzo i bez troškova. Za građane koji prijavu podnose na šalterima obezbeđena je snažna terenska podrška – trenutno više od 4.500 ljudi pruža pomoć, od čega 2.664 zaposlenih na šalterima JP Pošte Srbije i 1.905 zaposlenih na šalterima lokalnih samouprava, na oko 700 lokacija širom Srbije.

Struktura prijava pokazuje da je proces namenjen običnim građanima i rešavanju njihovih životnih pitanja: preko 80% prijava odnosi se na kuće (45,96%) i pomoćne objekte (34,66%), a kada se dodaju stanovi i drugi posebni delovi, udeo ovih nepokretnosti prelazi 90%. Ovo jasno potvrđuje da je cilj procesa da građani na jednostavan i besplatan način urede ono što je najvažnije – svoj dom.

Digitalni aspekt procesa već daje merljive rezultate: oko 50% svih prijava podneto je onlajn, a od tog broja oko trećine putem mobilnog telefona. To pokazuje da digitalna usluga, kada je jednostavna i prilagođena građanima, postaje masovno korišćena u realnim uslovima.

Proces se vodi uz maksimalnu transparentnost – najnoviji podaci o broju prijava objavljuju se svakodnevno na sajtu i društvenim mrežama RGZ-a, dok je uvid u status svake prijave dostupan kroz Info tablu aplikacije „Svoj na svome“.

Aktivno učešće pokazuje i dijaspora: najviše prijava dolazi iz Austrije, zatim iz Nemačke i Bosne i Hercegovine.

Država Srbija ovaj projekat sprovodi kao modernu uslugu zasnovanu na digitalizaciji – masovno, neposredno, dostupno svima i besplatno, u interesu građana kroz partnerstvo državnih institucija, javnih preduzeća i realnog sektora.

Autor: Dalibor Stankov