U EVROPU STIŽE POLARNI UDAR: Imaćemo pravi zimski ulazak u 2026. godinu

Nakon što je veći deo decembra obeležen atlantskim ciklonima koji su donosili blago i vlažno vreme, sinoptička situacija se dramatično menja krajem godine.

Umesto uobičajenog zapadnog strujanja, iznad Severnog Atlantika i Skandinavije uspostavlja se snažan blokirajući anticiklon, poznat i kao „Reksov blok“.

Ovaj sistem deluje kao ogroman zid koji zaustavlja blagi okeanski vazduh i otvara „vrata“ za spuštanje znatno hladnijeg, kontinentalnog vazduha sa istoka i severoistoka ka srcu Evrope, uključujući i naše krajeve.

Glavni pokretač ovog razvoja je stanje polarnog vrtloga, ogromnog prstena hladnog vazduha koji cirkuliše iznad Severnog pola.

Naime, krajem novembra došlo je do neuobičajeno ranog iznenadnog stratosferskog zagrevanja, fenomena koji je privremeno oslabio i poremetio vrtlog.

Posledice ovog događaja sada se, sa zakašnjenjem od nekoliko nedelja, počinju osećati u nižim slojevima atmosfere.



Oslabljeni vrtlog više ne može efikasno da zadrži polarnu hladnoću, koja se sada „preliva“ ka jugu u talasima, donoseći prave zimske uslove.

Celokupnu situaciju dodatno oblikuje La Ninja, hladna faza ENSO ciklusa u Tihom okeanu.

Iako La Ninja nema jedinstven i predvidljiv uticaj na Evropu, ona statistički povećava verovatnoću upravo takvih blokirajućih obrazaca. To znači da su kontrasti pojačani, pa aktivna ciklonska aktivnost iznad Atlantika može koegzistirati sa dugim periodima stabilnog i veoma hladnog vremena iznad kontinenta, što je upravo ono što se očekuje u januaru.

Vodeći sezonski modeli, poput evropskog ECMWF-a, slažu se u prognozi da je Evropa podeljena na dva dela. Zapadni i južni delovi kontinenta, uključujući Britanska ostrva, Francusku, Španiju i veći deo Italije, ostaće pod uticajem blažeg vazduha sa okeana.

Tamo će zimu obeležiti kiša, magla i samo povremene, kratkotrajne epizode ​​susnežice. Nasuprot tome, očekuje se da će Skandinavija, centralna i istočna Evropa imati mnogo specifičniju zimu, sa temperaturama oko ili malo ispod proseka i većom verovatnoćom snega i dužeg mraza.



Centralna Evropa, koja obuhvata zemlje poput Nemačke, Poljske, Češke i Austrije, biće glavno „bojno polje“ između vlažnog atlantskog i hladnog kontinentalnog vazduha. Modeli predviđaju najmanje jedan do dva jaka hladna talasa tokom januara, posebno u prvoj polovini meseca, kada bi temperature mogle da padnu znatno ispod nule.

Iako se ne očekuje stalni i dubok snežni pokrivač u nizijama, periodi sa mrazom i povremenim snegom u gradovima poput Berlina, Varšave ili Praga biće česti.

Za Balkan, ovakav raspored sinoptičkih sistema obično donosi dinamično i pravo zimsko vreme. Hladan vazduh sa severoistoka u kombinaciji sa vlagom iz Mediterana je idealan recept za sneg, posebno u planinskim predelima. Dinaridi, Alpi i Karpati mogu očekivati značajne količine novog snega, što će obradovati ljubitelje zimskih sportova. U nizijama unutrašnjosti Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine verovatnoća snežnog pokrivača takođe se povećava, dok će priobalna područja doživeti hladniju, ali uglavnom kišovitu zimu sa čestim i jakim burama.

Autor: D.Bošković