Oglasili se iz Elektrodistribucije: Nove padavine pogoršale snabdevanje strujom u ovim delovima Srbije

Nove snežne padavine dovele su do prekida isporuke električne energije u delovima Srbije.

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da nove snežne padavine na području Loznice, Кrupnja, Malog Zvornika i okoline otežavaju normalizaciju snabdevanja strujom, iako su pojačane ekipe montera EDS.

Ekipe EDS juče su sanirale veći deo kvarova, ali je noćas palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je, kako se navodi, uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežu i dodatne kvarove.

- Nepristupačan teren, smetovi i zavejani putevi otežavaju pristup dalekovodima i otklanjanje kvarova. Zahvaljujući nadljudskim naporima montera, kvarovi su locirani i očekuje se da se ubrzo dalekovodi ponovo stave u funkciju - piše u saopštenju.

Najveći broj kvarova je na dalekovodu od Loznice do Malog Zvornika, koji je dug 31 kilometar na teškom, šumovitom, brdsko-planinskom terenu i delom prolazi kroz teritoriju Republike Srpske.

Pronađen je i kvar na dalekovodu naponskog nivoa 35 kV od Loznice do Zajače.

Autor: Jovana Nerić