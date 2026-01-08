Ledena noć pred Srbijom: Temperatura ide i do minus 20, a evo gde će biti NAJHLADNIJE

Ledeno veče u Srbiji, a u prilog tome ide vedro i suvo vreme, pa je izračivanje vazduha veoma izraženo.
Trenutne temperture u većem delu Srbije kreću se od -13 do -4°C, u Beogradu je -5 stepeni. Najtoplije je u Negotinu sa -2°C. Najhladniji su trenutno Kopaonik, Sjenica i Ćuprija sa -14 stepeni.
Naše područje pod uticajem je ledene vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope, koja je prodrla sve do juga.
Pred nama je najhladnija noć od početka ove zime.
Minimalna temperatura spustiće u nižim predelima i u gradovima na -15 do -6 stepeni, lokalno i niže, u Beogradu na -11 do -9°C.
Najhladnije će biti na Kopaoniku i u Sjenici sa -20 stepeni.
Visina snežnog pokrivača ove večeri kreće se od 10 do 30 cm, u Beogradu 20 cm. Bez snega su sever Vojvovine i krajnji jug i jugoistok Srbije.
Tokom dana sa zapada se očekuje priliv toplije vazdušne mase, ali ostaće i dalje hladno. Maksimalna temperatura biće do -2 u Vojvodini, u ostalim predelima Srbije od 0 do 3°C. U Beogradu ujutro -9 stepeni, na obodu grada -11, tokom dana do 2°C.
Tokom dana očekuje se jače naoblačenje, posle podne, uveče i tokom noći sa snegom i kišom. U Vojvodini, u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije i u Beogradu očekuje se kiša koja će se lediti pri tlu i stvarati veoma opasnu poledicu.
Usled aktuelnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Za vikend povremeno sneg. Očekuje se dodatnih 5 do 15 cm snega, na planinama i do 20 cm. Više snega biće južnije od Save i Dunava, naročito na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u Vojvodini ostati uglavnom suvo.
Od nedelje novo jače zahlađenje, pa će početak sledeće sedmice doneti ledene dane i temperature ispod 0°C, ujutro i ispod -10°C.
Prema trenutnim prognozama značajnije otopljenje očekuje se nakon 15. januara.
Autor: Marija Radić