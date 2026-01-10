RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE U ZORU! Dve opasnosti vrebaju širom Srbije, poseban apel za ovu grupu ljudi

Zimske službe u Beogradu su u punoj pripravnosti, saobraćajnice prvog prioriteta su očišćene i prohodne, dok se danas radi na ulicama drugog prioriteta, saopštilo je JKP "Beograd put". RHMZ upozorava na sneg i poledicu širom Srbije, posebno južno od Save i Dunava gde se lokalno očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, kao i na rizik od poplava na pojedinim rekama, zbog čega se građanima savetuje pojačan oprez u saobraćaju.

Šta kažu iz zimske službe JKP "Beograd put"

Zimske službe JKP "Beograd put" su u punoj pripravnosti i redovno održavaju saobraćajnice širom grada. Trenutna situacija je stabilna, a svi putevi prvog prioriteta očišćeni su i prohodni.

- Ledene kiše nije bilo od juče u 15 časova, a temperature su uglavnom iznad nule, dok su u okolnim mestima niže. Danas je fokus na ulicama drugog prioriteta, uz stalno održavanje puteva prvog prioriteta. Zbog jučerašnjih minusa bili smo u trećem stepenu angažovanosti, dok je danas angažovanje smanjeno jer su temperature u plusu. Padavine danas nisu najavljene, a slabije se očekuju u nedelju. Tokom dana smo u prvom, a tokom noći u drugom stepenu angažovanosti - rekao je Pavle Pavlović za Tanjug.

Građanima se savetuje dodatni oprez u saobraćaju, naročito na mostovima, nadvožnjacima i u višim predelima, gde postoji rizik od poledice.

RHMZ izdao upozorenje na sneg

- Danas (10.01.) u predelima južnije od Save i Dunava manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više - navodi se u upozorenju RHMZ.

Vreme danas: Važan apel RHMZ

RHMZ je u saopštenju o vremenskim prilikama, snegu i ledenoj kiši pozvao na oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog snega i poledice.



- Danas (10.01.) oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazem i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu. U toku dana na severu uglavnom suvo (tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega), u zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima - navodi se u prognozi RHMZ.

Kako navode u vremenskoj prognozi RHMZ, u predelima južnije od Save i Dunava očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača, na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više. Vetar slab promenlјivog smera, tokom dana u postepenom skretanju na slab i umeren severni. Najviša dnevna temperatura od -3 stepena Celzijusa na severu Vojvodine do 4 stepena Celzijusa na jugu Srbije.

RHMZ je izdao i upozorenje na poplave u delovima Srbije.

- Na Limu kod Prijepolјa vodostaj je iznad granice redovne odbrane od poplava sa tendencijom opadanja, a na Ibru kod Raške nešto ispod granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom manjeg porasta. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 5 do 10 procenata širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 10/11. januara sa dalјim intenziviranjem ledenih pojava - navodi se u upozorenju RHMZ.

Vreme narednih dana

- U nedelјu (11.01.) oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom. I početkom naredne sedmice se zadržava hladno i u većini mesta suvo uz delimično razvedravanje, pa se u jutarnjim satima očekuje umeren i jak mraz, a tokom dana tek ponegde provejavanje slabog snega. Od srede slablјenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature - navode meteorolozi RHMZ.

Autor: D.Bošković