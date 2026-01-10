Kako posle praznika? Sve veći broj Srba ima ove simptome, a jedan razlog će vas šokirati

Stručnjaci kažu da je praznična depresije uobičajena tokom Nove godina i Božića, jer se tada osobe osećaju usamljeno i misle da nisu dovoljno uradile prethodne godine. Zato oni savetuju da posle praznika, kroz godinu idemo bez očekivanja i planova.

Euoforija oko Nove godine, a kasnije i Božića, mnoge od nas pokreće, međutim, postoje i oni koji se baš tada osećaju loše. Dok su jedni trčali po tržnim centrima kako bi kupili poklone za svoje najmilije, okupljali se i nazdravljali, oni drugi tuguju u svoja četiri zida.

Psiholog Jovana Stojković objašnjava za Informer da je ovo doba godine kada se mnogi upoređuju s drugim ljudima i kada shvate da nisu dovoljno uradili tokom ove godine, počinju da se preispituju i zapadaju u prazničnu depresiju.

- Veliki je pritisak na mnoge od nas na kraju godine. Koliko god se trudili da budemo dobro raspoloženi, da se radujemo praznicima, okupljanju sa prijateljima, nekome to ne pomaže - taj pritisak ga guši. Zato se ljudi povlače u sebe, nije im ni do čega - objašnjava psiholog.

Jedan od glavnih okidača za takva depresvna stanja jeste usamljenost.

- Ljudi su mnogo usamljeni. Nije reč samo o partneru, veći i o gubitku voljene osobe, posla, ljubimca... Sve to utiče na psihu čoveka. Pogotovo je izraženo oko novogodišnjih i božićnih praznika, jer je to asocijacija na porodicu, sreću, radost. S druge strane, ako su to osobe koje inače imaju neke psihološke probleme, njima je još teže - kaže Stojković.

Ona napominje da osobe često greše i tokom ovih praznika, jer naprave spisak želja i ciljeva koji je uglavnom nerealan i eto problema.

- Normalno je da na kraju godine sumiramo utiske, da vidimo gde smo i šta smo. Međutim, ako počnemo da gledamo tuđe uspehe, onda nastaje problem. Ljudi sebi zadaju velike ciljeve, pa od njih odustanu brže nego to su i počeli. Ne radite to. Treba napraviti spisak, ali ne smete da preterujete. Budite svesni svojih mogućnosti. Počnite od manjih ciljeva, fokusirajte se na njihovu realizaciju. Videćete kako će vam biti lakše, bićete motivisani da uradite još i još. Ako krenete sa velikim ciljem, odustajete već nakon dve nedelje. Istraživanja pokazuju, a i ja u praksi sa klijentima imam takvo iskustvo - motivacija ciljeva traje do 15. januara - kaže Jovana Stojković.

Bez očekivanja

Zato ona savetuje da bude realni i da u novu godinu ulazimo bez očekivanja.

- Budite bez očekivanja šta god da radite. Naravno da treba nečemu da se nadate, ali nemojte da vas taj osećaj preplavi, jer uvek postoji ona druga mogućnost - šta ako ne uspe. Zato je potrebno sitnim koracima ići ka uspehu i ne očekivati ništa epohalno da će se dogoditi. Osoba koja se razočara, a imala je ogromna očekivanja, htela ne htela, može da zapadne u depresiju. Zato je važno imati dozu obazrivosti - zaključuje psiholog.

Autor: S.M.