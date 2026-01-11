Vodostaji reka u stagnaciji i opadanju, ali mere odbrane od poplave i dalje na snazi u ovim mestima

Vodostaji Drine, Lima i Timoka su u opadanju i stagnaciji, dok su reke Dunav i Sava u stagnaciji, a mere vanredne odbrane od poplava i dalje su na snazi na Drini kod Loznice, Limu kod Prijepolja, Timoku kod Zaječara i Ibru u predelu Kraljeva i Novog Pazara, saopšteno je iz JVP "Srbijavode".

Kako se navodi u saopštenju, mere vanredne odbrane od poplava se održavaju kao preventivne imajući u vidu najavljeno otopljenje u utorak i mogućnost povećanog priliva voda.

Na osnovu aktuelnih hidroloških podataka, na reci Drini vodostaj je u opadanju, pri čemu se ispuštanje sa akumulacija sprovodi umerenim režimom, kako bi se obezbedio prostor za prihvat eventualnih novih pritoka i održala stabilnost vodostaja.

Iz JVP "Srbijavode" navode i da su na području Brodareva i na slivu reke Lim vodostaji u opadanju, a reka Timok beleži opadanje i laganu stagnaciju.

Na slivu Zapadne Morave, vodostaji u gornjem delu sliva i na pritokama su u opadanju, dok su u donjem delu sliva, nizvodno od ušća reke Ibar, u stagnaciji i blagom opadanju.

Službe JVP "Srbijavode", u saradnji sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima, Sektorom za vanredne situacije i lokalnim štabovima, nalaze se u punoj pripravnosti i nastavljaju pojačan nadzor vodotokova i odbrambenih linija, kako bi se obezbedila pravovremena reakcija u slučaju promene hidroloških uslova.

Apeluju na građane da budu oprezni i da se pridržavaju uputstava nadležnih službi, posebno u blizini vodotokova, imajući u vidu niske temperature i klizav teren.

Autor: D.Bošković