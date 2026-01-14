STIŽE SNEŽNA ARKTIČKA EPIDEMIJA Najpoznatija evropska stanica izdala upozorenje na opasne pojave, a evo kakva 'bomba' preti Balkanu

Sa dolaskom Nove godine došao je i ledeni talas, vremenski modeli naglo su se promenili, a sada najavljuju "snažnu arktičku epidemiju" koja će sada zahvatiti skoro dve trećine Evrope. Od Mediterana do Balkana nadviće se višestruke zimske oluje sa mećavama, dubokim snegom i arktička hladnoćom.

U međuvremenu, prema podacima meteorološkog sajta "Severe weather" arktički vazduh nadire čak do Severne Afrike na jug, donoseći sneg delovima Španije i Alžira.

Prognozira se da će temperature pasti za 12-15 stepeni Celzijusa ispod sezonskih proseka širom centralne, zapadne i jugozapadne Evrope.

Stižu "balkanske snežne bombe"

Mediteranski cikloni pokreću "balkanske snežne bombe" - duboki sistemi niskog pritiska uz obilnu vlagu, donoseći intenzivne snežne padavine sa mećavama nad Balkanom i Istočnom Evropom.

Takođe, još jedan događaj stratosferskog zagrevanja dodatno destabilizuje polarni vrtlog, povećavajući visok potencijal "zaključane" hladnoće od sredine do kraja januara.

Sa početkom Nove godine, atmosferski raspored iznad Severnog Atlantika i Evrope doživeo je fundamentalnu transformaciju. Prethodno progresivni tok je naglo zamenjen klasičnim "grenlandskim blokom" visokih geografskih širina. Šta to znači?

Arktički vazduh izliće se i na Balkan

Ovaj prostrani greben visokog pritiska deluje kao meteorološka brana, prisiljavajući duboki rezervoar arktičkog vazduha da se izlije ka jugu preko Evrope. Rezultat toga je trajni poremećaj polarnog vrtloga, što omogućava produžetak zimskog vremena širom kontinenta.

Primarna briga sada je usmerena na "sukob masa". Kako se ovaj ledeni arktički vazduh sudara sa zaostalom toplinom i visokim sadržajem vlage Sredozemnog mora, to će pokrenuti niz intenzivnih formiranja i jačanja ciklona - vrtloga niskog pritiska.

Očekuje se da će ove snažne zimske oluje proći preko Balkanskog poluostrva i ka Centralnoj i Istočnoj Evropi, donoseći pretnju od dubokih snežnih naslaga, snežnih mećava i ozbiljnih poremećaja u saobraćaju.

Zimska oluja haraće Zapadnom Evropom

Dalje na zapad, najnoviji meteorološki trendovi ukazuju na to da će dubokoslojna atlantska zimska oluja harati Zapadnom Evropom krajem sledeće nedelje i tokom vikenda, potencijalno donoseći sneg do nivoa mora u područjima koja su sezonu započela neobično blago.

Iako se London trenutno nalazi u središtu hladnog bazena, tokom narednog vikenda očekuju se naznake dinamičnijeg vremena, uključujući zimske oluje. Alžir, s druge strane, otkriva da će masivna arktička oluje stići sredinom sledeće nedelje, sa mogućnošću snežnih padavina na višim terenima na severu i verovatnim jakim grmljavinama sa obilnim poplavama.

Autor: D.Bošković