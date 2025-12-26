OVAKVU ZIMU GENERACIJE NISU DOŽIVELE! U Beogradu padamo na -21, tačno od ovog dana sledi NIZ BRUTALNE HLADNOĆE

Najnoviji meteorološki modeli najavljuju ledeni udar koji će nakon Nove godine okovati Srbiju. Uz seriju ciklona i skandinavski blok, od 3. januara očekuju nas obilne snežne padavine i ekstremni minusi koji bi u Beogradu mogli pasti do -21 stepen. Spremite se za povratak prave zime i ledene dane koji će potrajati tokom celog prazničnog perioda.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da do kraja dana u četvrtak i tokom večeri očekuje polako prestanak padavina, okretanje vetra i njegovo slabljenje. U Beogradu će večeras biti oko 0 stepeni.

- Posle ove snežne epizode jače zahlađenje sa snegom nas očekuje posle Nove godine. Danas padavine prestaju, kiša, susnežica i sneg, osim na istoku, gde će sneg prestati da pada u toku noći. Večeras temperatura oko -2 do -3, u Beogradu oko 0 stepeni. U petak se ne očekuju padavine, biće oblačno. Minimalna temperatura između -5, -6 do 0 stepeni, a maksimalna oko 4-5 stepeni – kaže Ristić.

Za vikend hladno, ponovo počinje da pada sneg

Prvog dana vikenda, u subotu, biće oblačno, ali se u toku dana očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će pasti do -4 stepeni, a u toku najtoplijeg dela dana biće između 3 i 6 stepeni.

U nedelju hladno, oblačno i ponovo će biti vetrovito. Lokalno se očekuje sneg. Najniža jutarnja temperatura -5, a u toku dana maksimalno do 5-6 stepeni.

Očekuju se ledeni dani

Sledeća nedelje će početi slabijim mrazem, a najviše temperature će biti kao za vikend. Povremeno će biti kratkotrajnog snega i jakog vetra, a prema rečima Ivana Ristić, ledeni udar zime očekuje se odmah posle dočeka.

Skandinavski blok i cikloni donose zahlađenje i sneg

- MJO indeks kruži u neutralnom delu što znači vreme bez bitnijih promena u narednih mesec dana. To se podudara i sa mapom vremenskih stanja gde posle bloka na Atlantiku imamo skandinavski blok i seriju ciklona u Sredozemlju. Ti cikloni će nama doneti sneg u periodu od 3. do 12. januara. Ne vidim za sada otopljenje, ali ga ipak očekujem u trećoj dekadi januara – najavio je Ristić.

Uz mraz, nakon Nove godine, od 2. ili 3. Januara, očekuje se i solidan sneg. Meteorolog podseća da je već najavio početkom 2026. maksimalne temperature od -2 do 3 stepeni i minimalne od -7 do -2 stepeni, što modeli i dalje potvrđuju. Međutim, kada se formira snežni pokrivač iznad veće teritorije i minimalna i maksimalna temperatura biće još niže.

Povratak u ledenu prošlost

-Moj model IRIE je prvi put prognozirao za jutro 5. januara pad minimalne temperature za aerodrom Beograd od čak -21 stepen. Očekujem puno snega i temperature kao pre 40 godina. Biće to pravi povratak u prošlost – kaže Ristić.

Podsetimo, prema podacima sa interneta na beogradskom aerodromu temperature od -0 i niže zabeležene su u nekoliko navrata, a najznačajni datumi su:

- 7. i 8 januar 1947: tada je u okolini Beograda zabeležena temperatura od -25,5 stepeni

- januar 1963: jedna od najoštrijih zima u Jugoslaviji, kada su u ravnici Surčina temperature redovne padale ispod -2 stepeni

- 13. januar 1985: jedan od najpoznatijih hladnih talasa u modernoj istoriji, dok je u gradu bilo -18 stepeni, na aerodromu je izmereno preko -20 stepeni

- 31. januar 1987: još jedan ekstremni nalet hladnoće kada su temperature na aerodromu bile oko -21 stepen

- februar 2012: jutarnje temperature su na aerodromu dostizale -18 do -19 stepeni, ali je zbog vetra subjektivni osećaj bio znatno niži

Zanimljivo je da se u meteorološkim izveštajima za Beograd često vidi razlika. Na primer:

- Vračar (centar): -15 stepeni

- Surčin (aerodrom) : -21 stepen

Ristić objašnjava da se to dešava jer je aerodrom smešten u kotlini gde se tokom vedrih noći bez vetra hladan vazduh taloži pri zemlji, što je poznato kao fenomen temperaturne inverzije, dok je centar Beograda na brdu, ima puno objekata pa je tamo uvek toplije.

"Cela Evropa će se zalediti"

- Ušli smo u osetno hladniji period sa temperaturama ispod normale. Do kraja ove kalendarske godine završiće se retrogradno kretanje polarnog vrtloga i njegovo pozicioniranje. Osa doline biće nakon toga zapadnije od nas što će doneti sneg na Balkan, i u Srbiju. Ko planira skijanje imaće dovoljno snega tokom januara. Sa snegom kreću i ledeni dani. Modeli i dalje najavljuje puno snega početkom 2026. i ledene dane. Ako se ovo ostvari cela Evropa će se zalediti – zaključuje Ristić.

Autor: Jovana Nerić