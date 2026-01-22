'DANAS KADA SAM UZEO TELEFON DA TE POZOVEM, JAVLJAJU MI DA SI OTIŠAO' Bivši komandant Žandarmerije se potresnim rečima oprostio od preminulog Bojana Dikića

Bivši komandant Žandarmerije Bratislav Dikić oprostio se od danas preminulog Bojana Dikića, novopostavljenog komandanta aleksinačkog odreda Žandarmerije.

Bojan Dikić preminuo je posle posete povređenom kolegi, koji je ranije tokom dana pokušao sebi da oduzme život. Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživeo je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta, ali nisu uspeli da mu spasu život

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti časnog, sposobnog i poštenog oficira, čoveka kome sam imao čast da budem kolega i komandant", naveo je Bratislav Dikić u objavi na Fejsbuku.

"Pukovnik Bojan Dikić, završio je srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i život svoj je posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima a od pre nekoliko dana i na dužnosti komandanta Odreda Žandarmerije u Aleksincu. Brat, Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te reči, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovek koji je znao da razume, zaštiti i stane uz svoje ljude. Pre svega, bio je dobar čovek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se retko sreće", dodao je Bratislav Dikić i nastavio:

"Evo već je prošlo nekoliko dana kako si me pozvao i tražio da se vidimo a ja sam sve bio zauzet u nekoj poslovnoj gužvi. Žao mi je. I danas kada sam uzeo telefon da te pozovem javljaju mi da si otišao i da više nisi dostupan. Otišao si na nekom boljem mestu, ali nisi trebao tako prerano da odeš. Videćemo se kada Bog odredi na tom boljem mestu!"

On je porodici preminulog kolege uputio iskreno i duboko saučešće, uz poštovanje i zahvalnost za sve što su kroz svog voljenog Bojana dali službi i državi Srbiji.

"Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Neka je bratu, komandantu i pukovniku Bojanu Dikiću, večna slava i hvala, a Gospod Bog da mu podari Carstvo nebesko! Pokoj mu duši!"

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti časnog, sposobnog i poštenog oficira, čoveka kome sam imao čast da budem kolega i komandant", naveo je Bratislav Dikić u objavi na Fejsbuku.

"Pukovnik Bojan Dikić, završio je srednju školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju i život svoj je posvetio policiji, službi, zaštiti građana i državi Srbiji. Savesno i odgovorno je služio državi na vrlo odgovornim i oficirskim dužnostima a od pre nekoliko dana i na dužnosti komandanta Odreda Žandarmerije u Aleksincu. Brat, Bojan Dikić je bio profesionalac u punom značenju te reči, vođa koji je znao da komanduje, ali i čovek koji je znao da razume, zaštiti i stane uz svoje ljude. Pre svega, bio je dobar čovek, čistog obraza i jakog karaktera, kakav se retko sreće", dodao je Bratislav Dikić i nastavio:

"Evo već je prošlo nekoliko dana kako si me pozvao i tražio da se vidimo a ja sam sve bio zauzet u nekoj poslovnoj gužvi. Žao mi je. I danas kada sam uzeo telefon da te pozovem javljaju mi da si otišao i da više nisi dostupan. Otišao si na nekom boljem mestu, ali nisi trebao tako prerano da odeš. Videćemo se kada Bog odredi na tom boljem mestu!"

On je porodici preminulog kolege uputio iskreno i duboko saučešće, uz poštovanje i zahvalnost za sve što su kroz svog voljenog Bojana dali službi i državi Srbiji.

"Neka im Bog podari snagu da izdrže ovaj nenadoknadiv gubitak. Neka je bratu, komandantu i pukovniku Bojanu Dikiću, večna slava i hvala, a Gospod Bog da mu podari Carstvo nebesko! Pokoj mu duši!"

Autor: Iva Besarabić