Ako vam ETIAS ne bude odobren, novac se ne vraća! Velike promene za putovanje u EU, sve zbog jednog papira: Evo koliko će koštati

Iako mnogi putnici, nakon loših iskustava sa EES sistemom, s rezervom i strepnjom gledaju na uvođenje ETIAS-a, čija se primena očekuje krajem godine, podnošenje zahteva za ovu elektronsku dozvolu biće jednostavan, ali obavezan korak za sve koji planiraju putovanje u Evropu bez vize. Reč je o onlajn sistemu koji unapred proverava putnike iz zemalja kojima viza nije potrebna pre njihovog dolaska u Šengensku zonu - i koji će se plaćati.

Cena je 20 evra po osobi. Iako iznos na prvi pogled ne deluje visok, reč je o promeni koja će zahvatiti putnike širom sveta, uključujući i one koji su godinama navikli da u šengenski prostor ulaze bez vize, bez troškova i bez dodatnih procedura.

Sistem ulaska/izlaska (EES), kojim upravlja Evropska komisija, takođe će imati ključnu ulogu u praćenju kretanja putnika preko spoljnih granica. Pa tako i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po EES sistemu. Takođe, važno je napomenuti i da se u EES sistem putnici evidentiraju svakog puta pri prelasku granice, tačnije onda kada se sistem primenjuje na granici.

Koliko se plaća i ko je oslobođen takse

Kao što smo već napomenuli, podnošenje zahteva za ETIAS putnu dozvolu koštaće 20 evra, a uplata će se vršiti elektronski - putem zvanične ETIAS internet stranice ili mobilne aplikacije.

Plaćanje će biti moguće važećom platnom karticom, a sistem neće zadržavati podatke o kartici nakon završetka transakcije.

Važno je naglasiti da ova taksa nije povratna, čak ni u slučaju da zahtev bude odbijen. Drugim rečima, ako vam ETIAS ne bude odobren, novac se ne vraća, a svaki novi pokušaj podnošenja zahteva podrazumeva novo plaćanje.

- Ako vaš zahtev bude odbijen, pismo sa odlukom sadržaće objašnjenje razloga odbijanja, kao i informacije o postupku žalbe, uključujući nadležni organ i rokove za podnošenje žalbe. Imate pravo da se ponovo prijavite, ali svaka nova prijava zahteva ponovno plaćanje takse - pojasnili su iz EU.

Postoje, međutim, i izuzeci. Taksa se ne plaća za:

- osobe mlađe od 18 godina

- osobe starije od 70 godina

- članove porodice državljana EU

- članove porodice državljana zemalja van EU koji imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije

- Za sve ostale plaćanje je obavezno

Autor: A.A.