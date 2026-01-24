STIŽE PONUDA ZA 2 MILIONA SRBA: Mađarski MOL preuzima NIS, a evo šta će biti sa vašim besplatnim akcijama!

udbina više od dva miliona malih akcionara NIS-a konačno bi mogla biti rešena! Najavljena prodaja ruskog većinskog udela mađarskom MOL-u otvara vrata za masovni otkup akcija, ali glavno pitanje ostaje – po kojoj ceni?

Trgovanje akcijama NIS-a obustavljeno je pre više od godinu dana zbog sankcija, a imovina građana praktično je "zamrznuta". Ukoliko MOL preuzme ruski paket od 56,15 odsto, zakon ga obavezuje da uputi ponudu za preuzimanje i preostalim malim vlasnicima.

Koliko akcija je u igri?

Prema podacima Centralnog registra, mali akcionari drže nepunih 14 odsto deonica. Od prvobitnih 4,8 miliona građana koji su dobili besplatne akcije, njih oko 2 miliona i dalje čuva svoje vlasništvo.

Šta kažu stručnjaci?

Ekonomski konsultant Branislav Jorgić ističe da bi država morala da insistira na "fer odnosu":

"Ignorisanje malih akcionara bilo bi katastrofalno za domaće tržište. Država bi mogla i sama da uputi ponudu i poveća svoj udeo na 40 odsto, što bi bio pravi reset za poverenje investitora", smatra Jorgić.

S druge strane, Nikola Stakić iz Eclectica Capitala veruje da, uprkos pauzi u trgovanju, akcionari neće donositi ishitrene odluke, s obzirom na to da se naftna energetika vraća u fokus svetske javnosti.

Poslednja cena po kojoj se trgovalo pre blokade bila je 718 dinara, što je znatno niže od rekordnih 1.020 dinara postignutih pre deceniju. Da li će nova transakcija podići vrednost ili biti samo "izlazna karta" za one koji više ne žele da čekaju, ostaje da se vidi u narednim mesecima.

Autor: Dalibor Stankov