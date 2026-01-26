SRBI ĆE MORATI DA PROĐU 2 KRUGA PAKLA PRE PRELASKA GRANICE Zbog prve će čekati satima, a druga se PLAĆA! Ni bez jedne ne možete u EU čime god da putujete

ETIAS, koji se očekuje do kraja 2026. godine, biće obavezna dozvola za putovanje po ceni od 20 evra za sve putnike osim određenih izuzetaka.

Nakon 12. oktobra 2025. godine, putovanja za državljane "trećih zemalja", među kojima je i Srbija, više nisu ista. Uvođenje EES sistema mnogima je donelo probleme, pre svega zbog višesatnih zadržavanja. Međutim, ni ova godina neće proći bez noviteta koje će putnicima zadati dodatne glavobolje - a ovoga puta promene će se najviše odraziti na naš novčanik!

Reč je o ETIAS-u - elektronskoj dozvoli za putovanje za državljane zemalja kojima viza za Šengen nije potrebna. Iako se kao okvirni rok pominje kraj 2026. godine, tačan početak primene novog sistema još nije zvanično potvrđen.

Ono što je, međutim, izvesno jeste da će važeća ETIAS putna dozvola biti obavezna bez obzira na to kako putujete u Evropu i koštaće 20 evra po osobi.

Postoje, međutim, i izuzeci. Taksa se ne plaća za:

- osobe mlađe od 18 godina

- osobe starije od 70 godina

- članove porodice državljana EU

- članove porodice državljana zemalja van EU koji imaju pravo slobodnog kretanja unutar Unije

Za sve ostale plaćanje je obavezno.

I kada počne primena ETIAS-a prolazićemo EES sistem

Sistem ulaska/izlaska (EES), kojim upravlja Evropska komisija, takođe će imati ključnu ulogu u praćenju kretanja putnika preko spoljnih granica. Pa tako i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po EES sistemu.

Takođe, važno je napomenuti i da se u EES sistem putnici evidentiraju svakog puta pri prelasku granice, tačnije onda kada se sistem primenjuje na granici.

Prilikom prvog susreta sa EES sistemom putnici se registruju, a svaki naredni put vrši se proces verifikacije.

ETIAS i EES ključne razlike

Ono što je takođe veoma važno znati, a tiče se ETIAS-a, jeste da ovaj sistem, koji je mnoge zbunio, nije isto što i EES. To znači da nakon njegovog uvođenja, novi sistem neće moći da smanji gužve koje bi EES mogao da prouzrokuje, kako se ranije pretpostavljalo.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je reč o dva različita sistema koji imaju različite namene i primenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES, čija se potpuno uvođenje očekuje u aprilu, predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice Evropske unije.

ETIAS, čija se primena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja pre polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem.

EES besplatan, ETIAS se plaća

Odnos između ova dva sistema je i hronološki i funkcionalan:

ETIAS proverava ispunjenost uslova i potencijalne bezbednosne rizike pre nego što putnik iz zemlje kojoj nije potrebna viza krene na put.

EES zatim evidentira stvarni ulazak i izlazak putnika u trenutku kada on stigne na spoljašnju granicu Evropske unije. Dok je EES potpuno besplatan, taksa za ETIAS biće 20 evra i naplaćivaće se kada taj sistem postane operativan, kako su nadležni rekli, kasni kraj 2026. godine, ali se ni to sa sigurnošću ne može tvrditi.

Ta "ulaznica" važiće do tri godine ili do isteka pasoša, ako je termin njegovog isteka tri ili manje godina u odnosu na datum dobijanja ETIAS-a.

ETIAS nije viza

Važna napomena! ETIAS nije viza, već dodatna sigurnosna provera. Takođe, prijava za njega popunjavaće se onlajn pre putovanja, a registracija za EES se radi direktno na granici, besplatno i samo jednom, a svaki naredni put verifikacija.

EES i ETIAS nisu zamena za vizni režim Srbije sa EU, građani i dalje mogu da putuju bez vize i da ostaju u Evropskoj uniji do 90 dana.

Dakle i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po novom, EES sistemu.

