MIĆIN OŠTRO JE OSUDIO LEPLJENJE PLAKATA U CENTRU Novi Sad je grad tolerancije i međusobnog uvažavanja i poštovanja, i takav će ostati

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug /Kabinet gradonačelnika Grada Novog Sada ||

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin najoštrije je osudio lepljenje plakata sa fotografijama i imenima članova Senata novosadskog Univerziteta u centru Novog Sada i u univerzitetskom kampusu.

- Etiketiranje ne predstavlja demokratski čin, i ne spada u ljuEtiketiranje ne predstavlja demokratski čin, i ne spada u ljudska prava i slobode. Naprotiv. U pitanju je najdirektnije i najogoljenije kršenje osnovnih ljudskih prava i sloboda članova Senata i ugrožavanje njihove bezbednosti. U demokratskom društvu sva pravna pitanja se rešavaju u pravosudnim intitucijama, ne na ulici. Apelujem na organizatore protesta da se uzdrže od retorike i akcija koje dovode do ugrožavanja bezbednosti univerzitetskih profesora i drugih građana. Aktivnosti koje narušavaju demokratske slobode i prava drugih i koje imaju ambiciju da rasplamsaju bilo koju vrstu napetosti su neprihvatljive i nedopustive. Novi Sad je grad tolerancije i međusobnog uvažavanja i poštovanja, i takav će ostati - naveo je Mićin.

Autor: Jovana Nerić

